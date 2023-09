Ana Terradillos ruboriza a Almeida en ‘La mirada crítica’ con una pregunta de índole personal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido uno de los protagonistas de este lunes de La mirada crítica, el programa de actualidad que Ana Terradillos presenta en Telecinco por la mañana, antes de la emisión de Vamos a ver. Allí, el mandatario compartió alguna impresiones después de la manifestación que el Partido Popular llevó a cabo en la capital española este domingo.

“Desbordó todas las previsiones, esto es importante. No hay precedentes de actos convocados por un partido, hubo una asistencia muy multitudinaria”, expresaba Martínez-Almeida, que destacaba que no había únicamente votantes o afiliados del PP, sino “muchísima más gente”.

Sobre Pedro Sánchez, y ante la investidura de Alberto Nuñez Feijóo, el invitado contó cómo el actual presidente del Gobierno en funciones se presentó a dos investiduras que no salieron adelante. “Fue un bicandidato fallido. Cuando es él no pasa nada, pero cuando es Feijóo lo llama candidato fallido”, criticaba Almeida, que señaló que “al margen de si será fallida o no, lo que viene por detrás, que es un pacto de Pedro Sánchez con un prófugo de la justicia, engañando a todos los españoles, no sólo antes de las elecciones, sino ahora”. Del mismo modo, expresó que ni Sánchez ni sus ministros “pronuncian la palabra amnistía, a pesar de que la están negociando”, y habló de hacer un “ejercicio de dignidad”.

[A Telecinco se le atraganta la semana en audiencias: así le ha ido a sus nuevos estrenos]

Al terminar el repaso a la situación política, Eduardo Inda, uno de los colaboradores, valoró cómo a Almeida “se le está poniendo una cara de novio cercano al altar...”. Una salida que provocó que al alcalde madrileño se le subiesen los colores.

Ana Terradillos, entonces, recogió el guante de Eduardo Inda y preguntó si en sus planes estaba casarse con su actual pareja, Teresa Urquijo y Moreno. “Me estoy poniendo nervioso, me estoy tomando el pulso en este momento”, respondió el alcalde. Al final, con una sonrisa, añadió que “todavía es un tanto prematuro” pensar en darse el sí quiero. “Se ha puesto nervioso. Nos alegramos de que esté feliz y de que le vaya bien en su vida personal”, le decía entonces Terradillos para despedir la conexión.

Sigue los temas que te interesan