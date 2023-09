'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Jaime Nava, Berta Collado, Fernando Gil y Ana Morgade

El concurso Pasapalabra renueva esta tarde sus invitados. Así, y hasta el 15 de septiembre, el formato que presenta Roberto Leal pondrá a prueba los conocimientos y la rapidez de Jaime Nava, Berta Collado, Fernando Gil y Ana Morgade. A continuación, repasamos brevemente sus trayectorias profesionales.

En primer lugar nos encontramos a Jaime Nava, uno de los jugadores que más veces ha participado en las convocatorias de la Selección Española de rugby.

Su participación en la tercera temporada de MasterChef Celebrity fue un punto de inflexión en su carrera: entonces colgó las botas y se comenzó a formar como actor. Lo hemos visto en La Unidad, y próximamente también le veremos en La casa de papel. Del mismo modo, le hemos visto participar en formatos como Supervivientes, Traitors y Medifest Night Fever.

[‘Pasapalabra’ modifica una regla en una de las pruebas más emblemáticas del concurso]

Berta Collado comenzó su carrera en 2004, en 2006 despuntó como reportera en el programa deportivo Maracaná, de Cuatro, y su salto a la primera línea fue con el programa Sé lo que hicisteis, el programa de humor de Patricia Conde y Ángel Martín en la sobremesa de laSexta.

Como colaboradora o presentadora también la hemos visto en La Mañana, Amigas y conocidas y Alfombra Roja Palace de Televisión Española o Se acabó lo que se daba, de Telemadrid, uno de sus proyectos más recientes. Hay que destacar que ella fue una de las primeras invitadas de Pasapalabra en la nueva etapa de Antena 3, la que presenta Roberto Leal.

[¿Es más difícil llevarse el bote de ‘25 palabras’ de Telecinco que el de ‘Pasapalabra’ en Antena 3?]

Fernando Gil es un actor de televisión, cine y teatro de amplia trayectoria. Uno de sus trabajos más recientes es la serie Machos alfa, de Netflix, cuya segunda temporada ya se ha grabado.

También le vimos en la serie Anclados, la película internacional Alex’s Strip o en la miniserie de Telecinco Felipe y Letizia sobre la vida de los actuales rey y reina de España. Del mismo modo, en televisión le hemos visto en programas como Noche Hache y No es un Sábado Cualquiera.

[La guerra de 'Pasapalabra' y '25 palabras': Así se están pisando los invitados]

Por último, acudirá como invitada Ana Morgade, quien no necesita presentación. Actriz, humorista, presentadora y todo lo que le echen, Morgade ha participado en programas como Estas no son las noticias, de Cuatro, Buenafuente, El club de la comedia y Zapeando. Fue concursante de Tu cara me suena 4 y llegó a la final. Como actriz ha participado en las series Con el culo al aire, Olmos y robles y Cuerpo de élite.

Sigue los temas que te interesan