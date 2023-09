AMC Selekt prepara más de 1.000 estrenos exclusivos hasta final de año para televisión y streaming

AMC Selekt, la oferta de los 14 canales de AMC Networks International, ha presentado en el FesTVal de Vitoria sus novedades para estos próximos meses. Hasta finales de 2023, la compañía estrenará más de 1.000 títulos dentro de sus diales en televisión de pago y también en sus servicios en streaming. Producciones variadas entre series, cine, documentales, realities o programas de estilo de vida.

“De aquí a final de año, AMC Selekt aumentará su volumen de contenidos con 14 estrenos diarios: tres nuevas series cada semana, cinco estrenos de cine al día, 30 estrenos documentales exclusivos cada semana y 25 estrenos de estilo de vida semanales. Más de 1.000 estrenos exclusivos que llegarán a seis millones de hogares”, ha expresado Manuel Balsera, director general de AMC Networks International para el sur de Europa, en la rueda de prensa de la firma en el FesTVal.

De cara a la nueva temporada, AMC Selekt refuerza su compromiso con el entretenimiento para todo tipo de públicos a través del estreno en exclusiva en España de esperadas series de ficción como los últimos episodios de Fear the Walking Dead, Buena gente o la adaptación televisiva de Creepshow al completo.

El cine es otra de sus grandes bazas, con estrenos como Winnie the Pooh: Blood and Honey o Separadamente juntos y una oferta de películas para todo tipo de públicos que abarca desde grandes taquillazos como Titanic; a clásicos de siempre, como Desayuno con diamantes; pasando por sagas populares, como Harry Potter; cine premiado, con títulos como La mejor oferta; iconos del cine español, como Amanece que no es poco, o el mejor terror, con películas como Annabelle vuelve a casa.

En el terreno de los documentales, AMC Selekt se vuelca con las grandes producciones con títulos como Conquistadores o Islas: laboratorios de la naturaleza; aborda sucesos mediáticos a través de Reeva y el caso Pistorius o el especial Sexo, secretos y poder y pisa el acelerador con el estreno en exclusiva de la nueva temporada de Top Gear.

La apuesta por el estilo de vida la lideran formatos de producción original como Me voy a comer el mundo, Los tips de la Ordenatriz, Reforma sin obra y la nueva temporada de Escuela Canal Cocina y rostros famosos como Michael Palin y Jamie Oliver, que visita España en Jamie Oliver en el Mediterráneo.

Por su parte, los servicios de streaming de AMC Networks International preparan una serie de estrenos exclusivos para ampliar sus catálogos. AMC+ suma un nuevo spin off al Universo TWD con el lanzamiento de The Walking Dead: Daryl Dixon, Historia y Actualidad rememora importantes conflictos bélicos en Guerras secretas al descubierto, El Gourmet se deleita con El queso, una historia de amor y Planet Horror estrena cada jueves un nuevo título centrado en el terror.

Series

La saga zombi más popular de la televisión dice adiós al primer spin-off del universo TWD, Fear the Walking Dead. AMC estrenará en exclusiva el 23 de octubre los últimos capítulos de la ficción, sigue narrando la lucha de supervivencia de sus protagonistas y los problemas que se encuentran por el camino. También regresa The Lazarus Project a AMC con su segunda temporada, con la que el agente George (Paapa Essiedu) buscará redimirse y recuperar la confianza de su círculo.

A AMC también llegará el 18 de septiembre la serie francesa El mejor de los nuestros, sobre la investigación policial del asesinato de un prometedor y querido atleta del pueblo de Bressans; desembarcará también el 12 de octubre la quinta tanda de la ficción italiana Rocco. En diciembre será el turno de Muerte bajo cero, serie finesa del cineasta Petri Kotwica, candidato al Oso de Oro en 2007 con Black Ice, que adapta la famosa saga policíaca Antti Hautalehto, escrita por Christian Rönnbacka. Por supuesto, tampoco faltarán la cuarta temporada de la serie alemana Das Boot.

En Sundance TV, el 14 de septiembre será cuando llegue la serie franco-belga Buena gente, que se estrena tras alzarse con el Gran Premio del Festival de Televisión de Luchon y seleccionada en Séries Mania. También en septiembre será cuando desembarque la serie australiana El color de la verdad. Tres thriller suecos arribarán también al canal: el 21 de octubre se estrenará Max Anger: espía, el 26 de octubre será el turno de Limbo y en noviembre lo será de Puños de hielo. En noviembre será cuando se lance la ficción israelí La tercera persona, que también pasó por Séries Mania, así como también la finlandesa Boys. También procedente de Finlandia es Evil, la cual llegará próximamente.

Por otra parte, XTRM lanzará la producción épica e histórica Diamond Sword en noviembre, ficción procedente de Kazajistán. El canal Enfamilia lanzará en diciembre la serie italiana Atrapados en los Dolomitas. Dark volverá a traer series de terror como las nuevas temporadas de Creepshow y el estreno de Wreck (Psicopato), considerado uno d los mejores títulos slasher de los últimos años.

'No hay santos'.

Cine

AMC vuelve a sus orígenes en septiembre con el sello American Movie Classics, una recopilación que incluye a los grandes nombres de la historia del cine gracias a cintas como El planeta de los simios, Desayuno con diamantes o Quo Vadis. Canal Hollywood celebrará en octubre su 30º aniversario con una programación llena de blockbusters como Titanic, Sherlock Holmes o Los Juegos del Hambre: En llamas; como también con sagas como Harry Potter o El Señor de los Anillos.

Sundance TV estrenará Separadamente juntos, dirigido por la actriz Katie Holmes, quien también protagonizada este drama romántico que une a dos desconocidos en un Airbnb durante la pandemia. En octubre, el canal Somos realizará un homenaje a Carmen Sevilla, la ‘novia de España’ con la emisión de nueve de sus películas y una pieza especial. Ese mismo mes, Somos celebrará por tercera vez el Día del Cine Español, con la emisión de joyas cinematográficas de Berlanga o Saura. En noviembre, se celebrará el cumpleaños de Concha Velasco, con una selección de títulos emblemáticos de la ‘chica ye-yé’.

Dark estrenará en Winnie the Pooh: Blood and Honey, una macabra película que transforma a los entrañables personajes de A. A. Milne en sádicos asesinos sedientos de sangre. Además, emitirá éxitos en taquilla recientes de terror como Annabelle vuelve a casa o La Llorona. XTRM estrenará No hay santos, cinta protagonizada por Paz Vega y José María Yazpik y con guion de Paul Schrader (guionista de Taxi Driver y Toro salvaje y nominado al Oscar por El reverendo). Además, lanzará un especial de Dolph Lundgren con la emisión de 90 minutos, Caza en la noche y Operación Sea Wolf.

'Conquistadores'.

Factual y documentales

Canal Historia emitirá el 16 de octubre Conquistadores, que se adentra en la fascinante y turbia historia de la conquista del Nuevo Mundo por el Imperio español. Además, tendrá una programación especial compuesta por producciones como Pompeya, últimos misterios revelados, Los mayores descubrimientos con Dan Snow: Pompeya y El carro perdido de Pompeya, con la que se sumerge en esta increíble ciudad que quedó arrasada por el Vesubio a partir del 12 de septiembre. El 7 de noviembre se lanzará en exclusiva Las reinas que cambiaron el mundo, una serie documental que analiza en profundidad la vida de célebres soberanas para revaluar su impacto en el devenir de los acontecimientos.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), AMC Crime estrena en exclusiva Reeva y el caso Pistorius, una producción que aborda este mediático caso con la ayuda del testimonio de diferentes expertos y del círculo íntimo de la víctima.

El canal de televisión investiga además la historia que se esconde tras algunas organizaciones icónicas de Estados Unidos en Sexo, secretos y poder. El especial, cuyo estreno será el 6 de noviembre, incluye el estreno en exclusiva de las series documentales Secretos de Miss America, que se adentra en los entresijos del popular concurso de belleza; Secretos de Penthouse, que repasa la vida de Bob Guccione, el empresario del porno que acabó arruinado tras crear una de las publicaciones más famosas del mundo; y la segunda temporada de Secretos de Playboy, que continúa arrojando luz al oscuro imperio de Hugh Hefner.

Odisea viaja por las grandes maravillas insulares del mundo, desde los paraísos tropicales al Ártico en Islas: laboratorios de la naturaleza, del director de fotografía ganador de un Emmy Richard Fitzpatricka partir del 12 de octubre y que explora las formaciones geológicas únicas de cada entorno y cómo los animales han evolucionado en ellos. También estrena la película Vivant, una fascinante oda a la biodiversidad y la naturaleza que reúne el trabajo de 200 naturalistas sobre los más diversos paisajes de toda Francia. Con fecha de estreno en noviembre y dirigida por el premiado fotógrafo y director Yann Arthus-Bertrand, conocido por su compromiso con la protección del medio ambiente.

Top Gear, el programa de automovilismo más exitoso y veterano del mundo, regresa en exclusiva a AMC Break el 7 de septiembre. En la nueva temporada del formato de la BBC, Freddie Flintoff, Chris Harris y Paddy McGuinness peregrinan en camioneta por Tailandia, organizan un enfrentamiento de súper coches en los Alpes, participan en una prueba de los últimos microcoches eléctricos asequibles en París y reciben la visita del piloto de Fórmula 1 Lando Norris, que les presta ayuda en uno de sus retos más complicados.

'Me voy a comer el mundo'.

Estilo de vida

Verónica Zumalacárregui aterriza en ¡BUENVIAJE! de la mano de Me voy a comer el mundo el próximo 7 de octubre. En las nuevas entregas del programa, la presentadora descubre la gastronomía popular de Hungría y recorre los mejores ruin bars de Budapest; degusta platos típicos colombianos en puestos callejeros de Medellín y Antioquia; y se sumerge en la tradición culinaria de Polonia. Además, ¡BUENVIAJE! estrena en exclusiva el 9 de septiembre la nueva temporada de Wineman, la serie documental que descubre la cultura vinícola española. Y Michael Palin, miembro de los míticos Monty Phyton, llega a ¡BUENVIAJE! para dar rienda suelta a su gran pasión en Michael Palin, una vida de viajes el 25 de noviembre.

Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz, llega el 6 de noviembre a Enfamilia para compartir su repertorio de trucos de orden y limpieza del hogar. Tras triunfar en Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, se pone al frente de Los tips de La Ordenatriz, el nuevo formato original del canal. Asimismo, las costureras y costureros con más talento de todo Gran Bretaña se reúnen en Batalla de modistas. El canal de televisión Enfamilia estrena el 2 de octubre este talent show de la BBC en el que una docena de concursantes se enfrentan cada semana a diferentes retos.

Desde el 1 de septiembre está disponible Escuela Canal Cocina: Misión ahorro, presentado por Sergio Fernández, uno de los rostros más queridos de Canal Cocina, en la que la nueva temporada de este formato propone deliciosas recetas con las que ahorrar dinero y no desperdiciar alimentos.

Además, Canal Cocina se va de viaje con Jamie Oliver en el Mediterráneo. El programa que se estrena el 3 de noviembre recorre Grecia, Túnez, España y Francia para explorar los sabores más frescos y la sencillez de una de las más variadas y vibrantes gastronomías del mundo. La apuesta de Canal Cocina por Jamie Oliver es doble, ya que el chef británico también estará al frente de Jamie Oliver: Recetas para ahorrar, que se estrena el 1 de noviembre. En este nuevo formato, analiza los métodos que usa al preparar la comida e invita a otros cocineros para que compartan sus experiencias y ofrezcan sabrosas recetas económicas provenientes de países como Sri Lanka, Chipre, Italia e India.

Por su parte, en octubre, Canal Decasa refuerza su apuesta por la producción propia de la mano de Reforma sin obra. La creadora de contenido Carol Botín, que cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram, presenta este nuevo formato, que demuestra que es posible cambiar por completo el aspecto de una estancia sin necesidad de meternos en obras.

'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

Streaming

AMC+ se sumergirá de nuevo en el universo TWD con el estreno del spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, que se estrenará el 11 de septiembre. Compuesta por seis episodios y ambientada en Francia, el personaje encarnado por Norman Reedus deberá descubrir cómo llegó al país galo. También se estrenará en noviembre la segunda temporada de Dark Wind, que reunirá al teniente Leaphorn con su antiguo ayudante, Jim Chee, debido a un caso. Llegará también a la plataforma la segunda tanda de Christian.

El Gourmet, el primer y único servicio de streaming en España dedicado a la alta gastronomía, estrena el 14 de septiembre El queso, una historia de amor, que presenta al maestro quesero más joven del mundo, Afrim Pristine; la segunda temporada de Los mejores restaurantes del mundo llega en octubre con destacados chefs y restauradores que llevan al maître Fred Siriex a las ciudades del extranjero que albergan los restaurantes donde más les gusta comer. En noviembre, se lanzan Los viñedos de Barossa, con Justin Schofield para explorar todos los vinos y alimentos que ofrece el valle de Barossa con uno de los rostros culinarios más conocidos de Australia, Justine Schofield; y finalmente en diciembre se estrena El París del chef Guillaume, donde el chef francés Guillaume Brahimi, afincado en Sídney y de fama mundial, protagoniza esta producción en la que vuelve a la ciudad que le vio nacer e invita a los telespectadores a unirse a él en un "festín móvil”.

Historia y Actualidad estrena el 14 de septiembre Emilia, documental sobre la vida y obra de Emilia Pardo Bazán y que muestra su intento de ingresar en la RAE y cómo se le negó entrar por el mero hecho de ser mujer. En octubre, será cuando llegue Guerra secretas al descubierto, serie que revela hechos impactantes que se esconden detrás de batallas y que apenas se conocen.

Planet Horror contará con varios estrenos exclusivos. En septiembre llegarán Skinford: Death Sentence, Feed Me, Antisocial o Antisocial 2, mientras que en octubre desembarcarán producciones como Megalomaniac, Mete miedo y BloodFlower.

