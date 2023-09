Lydia Bosch: "Antes hacía un papel para que me vieran o buscando un premio; ahora trabajo para disfrutar"

Tenía muchísimas ganas de trabajar porque hacía tiempo que no estaba trabajando, pero tenía miedo por lo duro que es una serie diaria. Y luego está el tema de la memoria. Me daba vértigo. Pero, llega un momento en la vida en la que los años te dan coraje y valentía. Y luego que hay personas que requieren estar emocionalmente al límite como este personaje. Llegué a tener hasta taquicardias o eso que te tiembla el ojo. Pero estoy aprendiendo a hacer cosas para relajarme.

os actores tenemos esta gran suerte de que este trabajo es un juego porque tenemos la oportunidad de vivir historias y vidas que otros no pueden hacerlo. Es una suerte poder estar trabajando. Así que no me quejo.

Cuando haces una serie diaria, no tienes vida. Tienes que hacer otro tipo de conciliación familiar. En casa ya lo saben. Te olvidas de ir al cine, al teatro, de ver la televisión, de hacer deporte... Yo soy una persona que me he cuidado muchísimo y una de las cosas que peor llevo es que no puedo hacer deporte. No puedo ni salir a andar porque cuando llego a casa no tengo ni ánimos.

Pero, además, yo soy una persona muy perfeccionista y bien es cierto que al principio sufría la serie en el aspecto de que quería tenerlo todo controlado. Y en una serie diaria no puedes tenerlo todo controlado. Si no te sabes el texto de diez, te lo sabes de seis. Es otra forma de trabajar que, cuando te habitúas, tiene un poco de teatro, que no sabes qué va a pasar. Y te lanzas. Pero me ha hecho muy feliz.