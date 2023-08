Jesús Vázquez vuelve a la música 30 años después con una versión de ‘Bailar pegados’ de Sergio Dalma

Al pensar en Jesús Vázquez, a todos se nos suele venir a la cabeza su trabajo como presentador, pero el gallego es mucho más que eso. También es actor, y en su juventud, incluso hizo sus pinitos como cantante. Allá por 1993, hace justo 30 años, el comunicador lanzó al mercado A dos milímetros escasos de tu boca, cuyo single Y yo te besé fue muy radiado y le permitió hacer numerosas actuaciones en televisión y conciertos.

Jesús parecía haber cerrado aquella etapa como vocalista, pero ahora la ha retomado con una versión muy especial. Y es que ha grabado Bailar pegados, de Sergio Dalma, para la nueva campaña de Jazztel, compañía de la que es imagen desde hace muchos años. “Tan solo ahorrar no es ahorrar”, canta ahora, en una nueva letra. Curiosamente, con este guiño a Sergio Dalma se cierra también un ciclo, pues el artista catalán grabó a mediado de los noventa el Y yo te besé que primero cantó Jesús.

Para Vázquez, este regreso a la música es algo “divertido y fascinante”, declara, y añade que “no dudó ni un segundo” en aceptar la propuesta. “A mí me encanta la música y me encanta cantar, así que a lo mejor, si me llaman a la puerta, respondo”, explica sobre esta nueva campaña.

Más allá de en aquel primer disco, Jesús también cantó en algunos programas de la primigenia Telecinco, cadena en la que arrancó su carrera, con temas como el de la serie Campeones. Como presentador, continuó vinculado a la música en formatos como Idol Kids, La Voz o Levántate; en la edición All Stars de este último, de hecho, se arrancó a cantar Ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama en la primera entrega.

“Cantar es lo que más me gusta del mundo, pero cuando fui cantante, había que cantar de verdad y a mí me costaba mucho y se sufre mucho en los conciertos y no te oyes bien si no te llega la voz. Y dije no, no, no, no quiero sufrir tanto, pero me encanta cantar y me encanta mi canción”, explicó hace unos meses a Men’s Health al respecto de su faceta de cantante.

En el año 2018, en una visita a Viva la vida, bromeó con la idea de retomar su faceta de vocalista con un nuevo álbum. “Ahora estoy muy lanzado. Volvería a hacer un disco como este, porque a parte de mi voz, que es lo más discutible, el disco estaba muy bien hecho”, le explicó entonces a Toño Moreno. Además, destacó que aquel A dos milímetros escasos de tu boca “lo hicimos en Milán, con el productor de Ramazotti, músicos profesionales y gente muy buena” , en referencia a Piero Cassani, el productor de esta aventura discográfica, y que estaba detrás de otros artistas como Sergio Dalma, Mina o Mocedades. Y sacó pecho por haber logrado el disco de oro “cuando había que vender 50.000 discos y cassettes”, cifras inferiores a las que hay que despachar en la actualidad para obtener tal certificación.

