El corte de Sandra Barneda a José Antonio Avilés en ‘Así es la vida’: “No hables en mi nombre”

Chabeli Navarro es uno de los personajes del momento, y no hay tarde que no se hable de ella tanto en Y ahora, Sonsoles, de Antena 3, como en Así es la vida, de Telecinco. En concreto, en este último magacín se contó hoy con la visita de José Manuel Moreno, abogado de la que fuese participante de Mujeres y hombres y viceversa. Chabeli está en el disparadero desde que afirmase en una entrevista que quedó embarazada de Bertín Osborne, y que decidió abortar, previa recomendación del artista.

En un momento dado del encuentro, José Antonio Avilés se enfrentó al letrado, con el que ya había tenido desencuentros previos. Y es que José Manuel Moreno, a través de videollamada, había criticado las informaciones que el colaborador había expuesto en el programa, y había dicho que Avilés “cada vez que habla un catedrático de periodismo muere”.

En concreto, el cordobés acusaba al invitado de no responder a las preguntas de los colaboradores ni de la presentadora. Cuando se dirigió a Moreno, Avilés no se mostraba concreto en su manera de preguntar, a pesar de que se lo habían pedido. “Pues voy a ser muy claro ¿Sabes por qué no le quiero preguntar? Porque termina contestando lo que a usted le da la gana”.

“Claro, respondo lo que quiero”, respondía el abogado de Chabeli Navarro, y entonces el que fuese concursante de Supervivientes incidía en que no había respondido una pregunta de Sandra Barneda. La conductora entonces le puso los puntos sobre las íes al colaborador: “Te voy a pedir que no hables en mi nombre”, le decía.

E insistía. “Respeta al abogado, que está haciendo su trabajo”, destacando que es alguien que no está acostumbrado a los platós de televisión. “Te pido por favor que le hagas preguntas, si no quiere responder, no hay una mala respuesta, sino una mala pregunta”, apostillaba Barneda.

José Antonio Avilés opinaba entonces que él había respetado a José Manuel Moreno, pero Sandra no le daba la razón: “No, en el momento en que te estás metiendo con su profesionalidad, nuestra misión es pregunta y de las respuestas sacar conclusiones”.

De esta forma, queda claro que Sandra Barneda no comulga con los métodos de hacer televisión de José Antonio Avilés. Días atrás, de hecho, en el anterior roce de Avilés y Moreno, Sandra no dio la cara por las informaciones de su compañero, y tras decir el abogado lo de que cuando Avilés habla muere un catedrático de periodismo, Sandra se limitó a invitarle a exponer por qué ha hecho “esa acusación tan grave y desprestigio del señor Avilés”. Entonces, el abogado expuso que José Antonio se pasa por encima el código deontológico del periodismo, y que no hace cosas tan fundamentales como contrastar las informaciones que da.

