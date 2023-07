Sigue en directo la final de 'Mask Singer 3' | Ratita podría ser Shakira, según los investigadores

Caballito de Mar debutó con I Kissed a girl y maravilló a todos con It's my life después. Pero el tema con el que logró colarse a la final fue One way or another. Sin embargo, es una de las máscaras que más ha descolocado a los investigadores, pues se han lanzado todo tipo de nombres: Estefanía de Mónaco, Sonia Monroy, Elsa Pataky, Sabrina... En redes sociales las teorías han apuntado alto al mencionar a estrellas como Pamela Anderson, Kim Kardashian o Sharon Stone.