La última entrevista de Mary Carmen y sus muñecos en 'Deluxe': de la admiración de la reina a su flirteo con Jimmy

Muchas han sido las entrevistas que durante su vida dio la ventrílocua Mary Carmen y sus muñecos, quien ha fallecido en Tenerife, donde residía, como consecuencia de una caída. La última de ellas la concedió hace tan solo dos meses en Viernes Deluxe, donde charló con Jorge Javier Vázquez y se repasó su amplia trayectoria en el mundo del espectáculo.

A punto de cumplir entonces los 80 años (los cumplió el pasado 4 de mayo), Mary Carmen mostraba que los años no pasan en balde, y a veces tenía problemas al hablar, e incluso, para escuchar las preguntas de sus interlocutores, o dejaba frases inconclusas. La primera parte fue con Jorge Javier a solas, y allí se reconoció como una buena tauro a la que “le gusta la pasta”. Una trabajadora que recorría España con su espectáculo sin cesar, y se hacía “Bilbao – Málaga a cada rato”, y presumía de haber pisado “los escenarios más extraordinarios”. “Puede ser mejor o peor, pero lo que yo hago es único”, se jactaba, y reconocía que pocas mujeres se han dedicado al arte de entretener hablando con muñecos como ella.

Mary Carmen coincidió con lo más granado del mundo artístico en lo alto de un escenario, y también conoció a personalidades como los reyes eméritos. Así, explicó que la reina Sofía era “muy fan de doña Rogelia”, y que en cierta ocasión, durante una audiencia, la madre de Felipe VI lamentó que no se hubiese llevado a la anciana marioneta con ella. También relató una hilarante anécdota con Juan Carlos I, quien le dijo: “Me tienes que enseñar a hacer eso”, refiriéndose a la ventriloquía. El monarca quería aprender a poner voces para cuando estuviese en “un consejo de ministros”, donde estaba “sin enterarse de nada. Y que diga yo sin mover la boca ‘sois todos unos gilipollas’. Y dirían quién ha dicho eso”. Entonces el rey se puso a reírse él solo, contaba la artista nacida en Cuenca, y que ha pasado sus últimos años en Tenerife.

Como no podía ser de otra manera, doña Rogelia acabó apareciendo en la entrevista, y Jorge Javier, trayendo temas de actualidad, le preguntó a la marioneta si seguiría el ejemplo de Ana Obregón para ser madre. “Calle, calle, calle”, respondía doña Rogelia, que añadía: “Yo tengo nietos como la Obregón. Aunque no tenga hijos, tengo nietos”. “El ginecólogo me dijo que tengo los güevarios apaletados y por eso no tengo nietos”, contaba la habitante más célebre de Orejilla del Sordete. “Qué ilusión que doña Rogelia diga mi nombre”, reconocía Jorge Javier.

Una vez pasó a hablar con los colaboradores, Jimmy Giménez-Arnau contó que Mary Carmen “me tiraba los tejos y yo a ella”. La invitada reconoció que así era, porque era “muy guapo”. “Tampoco nos hemos ido de picos pardo a hacer el golfo, pero era muy guapo y muy atractivo”, detallaba, y recordó que Jimmy empezó a trabajar con Luis del Olmo gracias a la mediación de la humorista.

Paloma García Pelayo, por su parte, habló del patrimonio que Mary Carmen tenía gracias a su trabajo. “Ni Lina Morgan tenía tanto”, opinaba la periodista. Y la cómica le respondía que en la actualidad no tenía tanto, pero porque le había hecho a su hijo una donación en vida, y que es “fantástico verle feliz ahora”. Y justo después le pidió perdón a su hijo, Miguel, porque no le gusta que hable mucho de él. “Estoy orgullosa de la capacidad de Miguel de trabajar lo que le ha dado su madre con honestidad, esfuerzo, talento y mucho trabajo. No es un niño de mamá”, aseguraba.

La charla terminó con Mayte Ametlla, que le preguntó que si nunca dejaba que tocasen sus marionetas, por qué sí pudo hacerlo el rey Juan Carlos I o Julio Iglesias. “Rompí una sagrada promesa o costumbre de preservar la magia a cualquier precio. Igual que el mago no puede enseñar el truco, nadie puede ver que es un ser inanimado. Doña Rogelia está más viva que muchos vivos”, exponía la invitada. “¿Julio Iglesias te gustaba?”, le interrogaron. “Eso ya para la siguiente entrevista”, valoró Jorge Javier Vázquez, que despidió a Mary Carmen para pasar a otros temas.

