El triunfo de Mediaset en las plataformas de streaming: hasta seis de sus productos se cuelan en sus top ten

Influencers, Escándalo, La que se avecina, El Pueblo, El Príncipe, Entrevías. Todos ellos tienen algo en común. Son producciones de Mediaset España y han conseguido acaparar los ránkings de los productos más vistos en Netflix y Amazon en las últimas semanas. Una hazaña que viene a demostrar lo viva que sigue estando la televisión tradicional, a pesar de lo que se empeñan algunos en matarla.

Y es que, como ya hemos analizado en anteriores ocasiones, plataformas como Netflix o Amazon están conseguiendo más éxitos con productos de terceros que con suyos propios. Y buena prueba de ello es que de las últimas series originales en español que ha estrenado Netlix, sólo Bienvenidos a Edén, que regresa este viernes con su segunda temporada, ha conseguido triunfar de manera internacional.

El caso más paradigmático es el de El Príncipe, que ha vuelto con fuerzas a Netflix llegando a liderar su top ten en las últimas semanas tras convertirse hace unos años en la serie más vista de la década. "Estamos viendo que no solo los estrenos sino las series antiguas se cuelan en el top, lo cual es una alegría absoluta. Al final lo que nos demuestra es que las historias buenas duran mucho en el tiempo y que la plataforma te da algo que la tele no: verla cuando tú quieres. Y ahí tenemos el ejemplo de Los Serrano siendo un éxito 20 años después. Y es un doblé éxito porque se están enganchando generaciones que ni habían nacido", cuenta a BLUPER Ana Bustamante, directora general de Mediterráneo, que integra las productoras de contenidos audiovisuales, cinematográficos y digitales participadas por Mediaset España.

[Adiós a 'El Príncipe', la serie que le habló de yihadismo a la señora de Cuenca]

Entre las razones, que El Príncipe guarde conexión con Entrevías, que ya ha triunfado en la plataforma a nivel internacional. José Coronado es el protagonista de ambos y Aitor Gabilondo participó en el guión de la primera y fuera el productor de la segunda. Pero es que, además, Escándalo: relato de una obsesión, que triunfa en Amazon, también pertenece a la productora de Gabilondo (Alea Media), aunque con guión de Aurora Guerra.

"Claro que tiene que ver el reclamo de un autor como Aitor Gabilondo. Influye, por supuesto, que los creadores sean reconocidos, pero también que los las plataformas hayan creado unos algoritmos en torno a los actores que hacen que funcionen. Y no hay que olvidar que en la producción hay modas y en eso entran los éxitos de los autores, las productoras o los actores", explica Bustamante.

Al final lo que nos demuestra es que las historias buenas duran mucho en el tiempo.

"La gran ventaja de Mediterráneo sobre el resto de productoras, estudios y agentes de la industria es que tenemos productos desde hace más de 30 años, productos que además fueron muy exitosos porque eran series que se producían para la parrilla y que arrasaban en audiencias", reconoce la directiva, encargada de las ventas a terceros.

"Y luego tenemos la posibilidad de seguir haciendo cosas nuevas sin necesidad de la parrilla y, sobre todo, con quién hacerlas con Alea Media, con Producciones Mandarina y con Unicorn Content... Y esto no ha hecho más que empezar. Hay gente que se ha dado cuenta antes y ha sido más hábil para darse cuenta de que teníamos estos productos, como puede haber sido Prime Video, que compró Aída, La que se avecina o Médico de Familia; Netflix, que ha tardado un poco más; y vendrán más. Todos tenemos en común que queremos que la gente nos vea. Y si se queda ya, ni te cuento. Por ejemplo, la adaptación de Escenas de matrimonio en Francia y en Grecia es tan exitosa que llevan más de diez años con las mejores audiencias", relata.

Y añade. "Al final, las historias perviven y muchas veces coger una historia que sabes que ha funcionado y ponerla es mejor que no buscar otra nueva que está por ver si funciona o no. En Mediterráneo tenemos mucha ventaja por el catálogo acumulado, por la forma de saber hacerlo y por tener una persona como Arantxa Écija, que era la que lo hacía hace 20 años y la que sigue hacíendolo con muchísimo criterio porque, para mi gusto, es la mejor directora de ficción de España".

Ana Bustamante, directora general de Mediterráneo.

¿Y este éxito hace que se esté en una mejor posición negociadora? "No porque nosotros siempre lo hemos tenido claro, porque cuando nació Mediterráneo lo hizo con esta vocación de que todo nuestro producto, tanto nuevo como el antiguo, tuviese la mejor vida posible la más larga, la más conveniente y la que mejor conviviese con terceros. Sabíamos que teníamos que jugar con el ventaneo y encontrar la simbiosis perfectas. Para nosotros las plataformas no eran rivales, sino una manera de poder tener al final un videoclub en tu casa con las cosas que nosotros teníamos. Que aparezcan en los top ten de las plataformas, lo que nos demuestra es que ese juego de ventaneo en cada uno de los casos puede funcionar. No nos pisamos sino que nos ayudamos mutuamente", explica Bustamante.

Los derechos siempre nos los reservamos. Pero otra cosa es si viene bien a la parrilla o cuándo tenerlos.

Eso sí, negociando cada proyecto de una manera. Así, por ejemplo, nos hemos encontrado con que Amazon ha estrenado series como La que se avecina en exclusiva, o como Netflix, esperándose a estrenarlas tras su emisión en abierto. "Esto es un trabajo bastante artesanal.Y de ahí son los resultados. Nosotros vemos los proyectos y pensamos entre todos si merece la pena que se estrene o lo hacemos como un producto para un tercero... Entonces tenemos muchísima relación con las plataformas. Cada una también tiene sus políticas. Nosotros nos adaptamos y dependiendo de las necesidades y de los estrenos. Si quieres el estreno, tendrás que pagar mucho más".

También empieza a aparecer la opción de que directamente ni pasen por el abierto y sean solo un producto para terceros. "Una cosa es que tengamos los derechos del abierto y otra cosa es que los utilicemos. Ya se han visto proyectos que nacen para que se vean en la plataforma y no está previsto que se vean en abierto. Los derechos siempre nos los reservamos. Pero otra cosa es si viene bien a la parrilla o cuándo tenerlos. Los productos que hacemos, como tienen que entrar en un engranaje muy complejo, vamos buscando la forma el que nos parece más acorde a todos pensando en la financiación, en su vida, en su salida fuera de España...".

Una estrategia que ha aportado "bastantes" ingresos a la cuenta de resultados del grupo. "Las ventas tuvieron un techo brutal en el confinamiento en 2020 porque decidimos que todo lo que estaba en un almacén, había que sacarle la mayor rentabilidad posible puesto que la tele la hacíamos en directo".

No obstante, esta estrategia también ha influido negativamente en Mitele PLUS, que está muy lejos de las cifras de abonado de su rival ATRESplayer PREMIUM, donde se ha apostado por productos exclusivos en vez de venderlos a terceros. "Mitele tiene también su propia política y su propia estrategia. Pero, por ejemplo, los documentales exclusives que hemos hecho para Amazon Prime Video, como el de Ángel Nieto o Dulceida, se han estrenado en ambas plataformas. Es decir, que les estamos dotando de contenidos. Es la 'requetesimbiosis. Le consideramos una parte importante en el reparto de ventaneo'".

Sigue los temas que te interesan