Lorena García frena el ataque de Toni Bolaño a una espectadora en 'Espejo Público': "No lo permito"

La nieta que ha tenido Ana Obregón mediante gestación subrogada continúa provocando un arduo debate en la opinión pública. Con opiniones completamente encontradas se ha visto este miércoles 5 de abril Espejo Público, donde se ha vivido un momento tremendamente incómodo, pues Toni Bolaño comenzó a atacar a una espectadora a la que el magacín estaba entrevistando por ser hija mediante gestación subrogada.

Todo comenzó cuando el programa comenzó a entrevista telefónica a Anne, una espectadora que quería ofrecer sus vivencias, al haber sido concebida mediante gestación por sustitución. "Lo de los niños comprados [...] cuando tú adoptas a un niño también compras. La adopción es más complicada que esto. Lo digo para dar voz a todos estos niños que somos así, que somos felices, nos han dado todo lo que necesitábamos", comenzó a explicar.

La joven de 18 años quiso tanto visibilizar a su familia, dado que es hija de un matrimonio conformado por dos varones, como el hecho de que la forma en la que fue gestado fue diferente al concepto de 'viente de alquiler'. De hecho, Anne reveló que tiene relación con su madre gestante, que también es su progenitora biológica. "Pedí conocerla. Mi corazón es compartido con los tres desde hace cuatro años", explicó.

Las explicaciones de Anne no convencieron a Toni Bolaño, presente en la mesa de debate. De hecho, el también periodista saltó visiblemente indignado al compararse los gastos de una adopción con los de una gestación subrogada. "Lo siento mucho, pero no es lo mismo. Cuando tú recurres a la adopción aplicas un sentimiento de solidaridad con una persona, no utilizas el cuerpo de una mujer para gestar", replicó.

El tertuliano comenzó a explicar su postura y no se dejó interrumpir en ningún momento. "No se paga a una persona para que tenga a un hijo, no se utiliza el cuerpo de una mujer y a partir de ahí lo siento muchísimo, no se puede blanquear el tema", compartía de forma tajante.

Dado que no daba opción a réplica a la joven, tuvo que intervenir Lorena García, presentadora que relevaba a Susanna Griso como conductora titular del programa. "Toni, deja hablar a Anne, por favor", pidió. Sin embargo, el tertuliano no escuchó sus demandas. "Bueno estaba hablando yo, Lorena estaba hablando yo. Ya está bien. Si hay que blanquear a la señora Obregón y todo el tema de la gestación subrogada yo me callo", exclamó.

Fue en ese momento cuando el conflicto pasó de la espectadora a la presentadora. "Escúchame a mí porque para carácter el mío. No estamos blanqueando a Ana Obregón, estamos escuchando a Anne que es una espectadora de este programa, de 18 años, que ha tenido que escuchar la barbaridad de que es una niña comprada", le respondió ya visiblemente enfadada la presentadora.

Y es, en ese momento, cuando Bolaño declara que la joven es una "niña comprada". "Es que lo es, es que lo es, perdóname", dijo rotundamente. Tras ese comentario, García cortó el debate. "No lo voy a permitir, es tu opinión. Hasta aquí, ya está bien", dijo. "Es la realidad", replicó Bolaño en un tono mayor.

