La mañana, el hueco idóneo para la ubicación del nuevo 'Password' en su estreno en Antena 3

Después de trece años desde su última emisión en Cuatro, Antena 3 estrenará muy pronto una nueva etapa del recordado concurso de éxito internacional, Password. Y lo hará animada tras haber recuperado, con una notable acogida entre el público, otros concursos míticos de la televisión como Quién quiere ser millonario y Atrapa un millón. La duda es: ¿en qué franja la cadena ubicará el nuevo proyecto de Cristina Pedroche en la principal cadena del grupo?

Hace escasos días, empezaron a grabarse las primeras entregas del programa en una localidad situada en el noroeste de Madrid. Según promociona la cadena tanto en pantalla como en su página web, Password se emitirá en Antena 3 y, no en laSexta, pese a las dudas iniciales que pudieron surgir al respecto.

Sin embargo, tanto una cadena como la otra tienen un day time bastante potente y competitivo que, muchas veces, les alivia a la hora de salir airosas de fracasos o bajadas de audiencia en la franja de prime time. Ayudándolas a firmar así cuotas de share diarias bastante estables.

[Antena 3 busca concursantes para ‘Password’ y anuncia la cantidad que se jugará cada día]

Analizando la programación de Antena 3 y sus datos de audiencia, tan solo queda un posible hueco para la ubicación de Password. Cabe recordar que la duración de este concurso es de unos 45 minutos sin publicidad. O lo que viene siendo lo mismo: una hora, con anuncios incluidos. Y ese hueco es la mañana. Explicamos los motivos que, en cualquier caso, tan solo responden a elucubraciones tras analizar, como decimos, el day time de la cadena.

Unas sobremesas asentadas

Antena 3 no tiene problemas en sus tardes. Pese a que el producto menos competitivo es Amar es para siempre, sus audiencias entre el 10% y el 12% de cuota parece que son suficientes para el grupo. La sobremesa es, de sobra conocida, la franja más complicada de la televisión con una enorme competencia si sumamos toda la oferta que el espectador puede encontrar. Ya no solo en las cadenas generalistas, si no en las cadenas autonómicas.

Sacrificar un producto asentado y que, además, lidera sobre su rival (La promesa en La 1) es muy arriesgado. Antena 3 ya sabe lo que es sufrir durante años en esta franja. En el pasado, la cadena estrenó sin suerte una decena de títulos sin suerte hasta la llegada de la aceptable Bandolera y, sobre todo, de Amar es para siempre.

Tampoco tendría mucho sentido poner a competir a Pedroche consigo misma. Pues, de momento, continuará colaborando con el programa estrella de las sobremesas de laSexta, Zapeando.

Pecado original, cada tarde en Antena 3

La buena racha de la tarde

A Antena 3 los vientos le soplan a favor en la tarde donde es líder de audiencia por encima de Sálvame. Pecado original no ha podido empezar mejor, heredando a priori los seguidores de la exitosa Tierra amarga.

Más tarde, Y ahora, Sonsoles lidera la franja de 19:00 a 20:00horas. Mover el programa que la cadena, además, cuida sin pausas publicitarias, sería un riesgo tremendo. Por lo que no se espera que Antena 3 mueva de su lugar al programa de actualidad de Sonsoles Onega.

Y, qué decir, de Pasapalabra. El titán de la televisión que mantiene su franja intocable. Por otro lado, la franja del access prime time con el incombustible El Hormiguero tampoco es, obviamente, una opción.

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público

Recortar 'Espejo Público'

Hay dos franjas donde Antena 3 suele cojear en lo que audiencia se refiere. Éstas son, los sábados y los domingos de 19:30 a 21:00 horas, con el Multicine 3 menos competitivo, y una parte de la franja de la mañana.

Ya se ha anunciado que Password será diario por lo que el fin de semana queda descartado. Además, hay un aspecto importante: su premio será mucho menor en esta nueva etapa, 10.000 euros como máximo. Lejos de los 30.000 euros que se podían ganar cuando se emitían en Cuatro.

Cabe tener en cuenta que las tarifas publicitarias son menores en la programación matinal. Hay menos consumo, y por tanto la publicidad que pagan los anunciantes es menor que en la tarde y, cómo no, que las que cobran las cadenas para los anuncios en prime time.

Esa rebaja en la cuantía del posible premio diario podía llevar a pensar que se trata, por tanto, de una posible ubicación del concurso de Cristina Pedroche en las mañanas pero ¿dónde? Queda descartada la franja de 13:20 a 15 horas donde Antena 3 lidera con mano de hierro gracias a Cocina abierta con Karlos Arguiñano y La ruleta de la suerte. Ambos programas se mueven con cuotas envidiables entre el 17% y el 22% de share, con casi 1M y 1,5M de espectadores de media.

La cadena de Atresmedia tiene el problema antes, con la segunda parte de Espejo Público. Y es que, analizando sus datos de audiencia y el minutado diario, Susanna Griso triunfa de 9:00 a 11:00 horas con la primera parte del programa, llegando incluso a liderar algunos días y también a superar en algunas jornadas a su principal rival, Ana Rosa Quintana.

Sin embargo, de 11:00 a 13:20 horas, Espejo Público sufre una estampida importante en lo que espectadores se refiere. Llegando incluso a quedar algunos días por debajo del 10% de audiencia. Una opción posible, sería emitir Password justo antes de Karlos Arguiñano, de 12:20h a 13:20h, recortando una hora el magacín de Espejo Público. Que es, por otro lado, buque insignia y programa muy apreciado por la cadena.

Un recorte que ayudaría también a mejorar el cómputo global de Espejo Público. Y donde Antena 3 empezaría con su oferta de entretenimiento en la mañana una hora antes. Una opción que, además, ya explotó durante más de una década en sus tardes. Antena 3 emitió con gran éxito dos concursos, Ahora Caigo y Boom. Un tándem que, durante largo tiempo, junto a las ficciones de turno, le otorgaron buena audiencia a la cadena.

Ahora se trataría de repetir la misma fórmula, pero por la mañana: concurso + programa de cocina + concurso. Intentando llamar la atención a los acérrimos seguidores del bloque de 13:20 a 15:00 horas a conectarse una hora antes a Antena 3.

Solo queda conquistar las mañanas

Por tanto, no es una opción descabellada ubicar a Cristina Pedroche en las mañanas, visto el éxito de un formato de entretenimiento en esta franja como es como Aruser@s en laSexta, que tampoco sería competencia directa de Password.

La ubicación de Password pasadas las 12 horas lo situaría además como el único concurso en su franja. Donde La 1, Telecinco y laSexta siguen emitiendo programas de actualidad. Además, es esta franja la única que le queda a la cadena por liderar. Antena 3 lidera la sobremesa, la tarde, el prime time y también el late night, la franja más devaluada y con menos importancia en la actualidad.

Intentar liderar la mañana sería, además de algo histórico para la cadena -es una franja que nunca ha liderado en sus décadas de historia-, un puntal más para afianzar su liderazgo diario por completo.

En la actualidad, Antena 3 tampoco se queda tan descolgada en su lucha por las mañanas. Gracias a Cocina abierta y La ruleta de la suerte, y con el buen funcionamiento de su informativo matinal y del primer tramo de Espejo Público, hay días que apenas le separan un par de puntos de Telecinco y Ana Rosa Quintana.

Seguir estrechando la diferencia con su principal rival con un hipotético triunfo de Password en su ubicación matinal, podría ayudar a la cadena a dominar todas las franjas del día.

