La Rai frena los tradicionales vídeos de Zelensky: 'censura' su vídeo en el Festival de Sanremo

Después de días de tira y afloja, la decisión ha sido tomada. La cadena pública italiana, Rai 1, no emitirá el mensaje vídeo de dos minutos del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Festival de Sanremo que acaba de empezar este martes. Las significativas palabras del líder de Kiev, sin embargo, llegarán igualmente a los millones de italianos pegados al televisor a través de una carta del propio Zelensky.

Una carta que, en la final de este sábado, será leída por Amadeus, el director y presentador del célebre certamen musical de la canción italiana. Va a ser uno de los pocos casos, tras casi un año de guerra en Ucrania, en los que el mediático líder de Kiev no va a pronunciar sus palabras de agradecimiento a través de sus ya tradicionales mensajes audiovisuales.

Oficialmente, la decisión última acerca del cambio del vídeo a la carta, según ha informado a la cadena pública italiana Rai 1 el embajador ucraniano en Roma, ha sido del mismo Volodymyr Zelensky; tal como recogen los principales medios de comunicación del país. Lo cierto es que durante semanas se ha hecho mucha publicidad a la presencia de Zelensky en Sanremo a través de un mensaje vídeo, como suele hacer casi siempre en sus comparecencias internacionales; para que ahora el formato cambie a modo de carta. “¿Habrá sido de verdad así”, se pregunta el conocido diario italiano Corriere della Sera, ante la idea de que la decisión de descartar el vídeo y de apostar por la misiva, haya sido del presidente de Ucrania.

La polémica conectada a la no emisión ha salpicado de hecho a la Rai, la radiotelevisión pública italiana, ante un posible caso de “censura”, en una versión muy forzada de los hechos. El directivo responsable del prime time de la Rai, Stefano Coletta, ha asegurado que no hay ningún tipo de censura: “Me resulta complicada la idea de censurar al presidente [de Ucrania]”, afirma. Y añade: “El control de los directivos de la Rai es preventivo y relacionado a la emisión concreta de los programas. Me hace sonreír la idea de que un directivo de la Rai pueda censurar a un presidente”.

El “caso Zelensky” en Sanremo, en los últimos días, ha generado mucha polémica tanto a nivel mediático, como político. Las principales cabeceras y partidos italianos han estado debatiendo acerca de la idoneidad de Zelensky en el Festival de la Canción Italiana. Una idea que surgió precisamente de la mano del propio Zelensky y compartida por el presentador de Sanremo, Amadeus, quien siempre tuvo clara la importancia del mensaje del líder ucraniano para concienciar aún más a los transalpinos acerca del conflicto.

Sanremo, en las últimas décadas, siempre ha sido un momento mediático con espacio para la crítica política, la sátira y la conciencia social. Para dar una idea, en la noche de estreno de este martes, el actor y director Roberto Benigni (La Vida Es Bella) ha pronunciado un monólogo en honor a la Constitución Italiana (que este año cumple 75 años) frente al jefe del Estado, el presidente de la República, Sergio Mattarella. Y la co-presentadora de la primera velada, la influencer Chiara Ferragni, ha dedicado su participación contra la violencia de género.

¿Por qué no a Zelensky en Sanremo si Italia apoya a Kiev? El argumento recurrente, en los últimos días aquí en Italia, ha sido que insertar la guerra de Ucrania dentro del Festival, con el conflicto todavía en curso, era demasiado incluso para Sanremo, que no deja de ser un cita dedicada a la musica leggera transalpina. Música ligera y un evento muy grave. Para muchos, la presencia virtual de Zelensky podría haber tenido un efecto contraproducente no sólo para Sanremo; sino también para el propio Zelensky, de gira europea en los últimos días y donde su popularidad no tiene el mismo tirón mediático que al principio del conflicto. La contradicción es evidente cuando, por otro lado, el ex y último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, pisó el escenario de Sanremo en 1999.

Así las cosas, donde ya no hay alternativa a la carta de Zelensky, no hay que subestimar el poder de las palabras del líder de Kiev, por vía escrita. Ante un presidente ucraniano tan mediático y conocedor de la imagen audiovisual, intercambiar un vídeo grabado por una misiva leída, en el evento en directo por antonomasia de la cultura transalpina, podría ser una estrategia acertada. En la final del Festival de Sanremo de este sábado la música se parará y más de media Italia estará pegada al televisor. Es posible que el mensaje de agradecimiento y de paz de Volodymyr Zelensky, en forma de carta y dirigida a los italianos, tenga una fuerza evocativa inesperada.

