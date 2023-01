Nika ('OT 2'), en 'Mediafest': "La industria musical no me ha tratado bien. Me rechazaron por mi edad"

En la noche de este viernes 13 de enero, Sálvame Mediafest Night Fever ha vuelto a cambiar su dinámica habitual para celebrar una entrega especial de "segundas oportunidades". Además, Carlota Corredera ha vuelto a ponerse al frente de un programa de Telecinco desde el fin de ¿Quién es mi padre?

Los participantes de este especial han sido: la 'extriunfita' Nika, el exmiembro del grupo Auryn, David Lafuente, la representante de España en Eurovisión en el año 1999, Lydia Rodríguez, Ángel Capel, la coplera de Albacete Sandrina Martínez, la casi representante de España en Eurovisión Brequette, José Alfonso Lorca, la incansable artista Blanca Villa y la ganadora de Operación Triunfo 2, Ainhoa Cantalapiedra.

La primera en actuar ha sido Nika, famosa participante de Operación Triunfo del año 2002, y que no ha dejado a la audiencia indiferente con su discurso sobre la industria musical antes de interpretar El anillo de Jennifer López.

Sentada en un sofá junto a Carlota Corredera, que también presentaba este especial junto a María Patiño y Adela González, ha confesado su "duro año" tras la muerte de su madre, ya que ambas eran muy cercanas.

[El doloroso mensaje de Nika ('OT') tras la muerte de su madre: "La vida me ha arrancado el corazón"]

Pero la mayor parte de la charla se ha centrado en su carrera musical. "Este programa se llama 'segundas oportunidades' porque sois artistas que habéis tenido éxito pero no continuado, ¿por qué crees que la industria no te ha arropado?", cuestionaba Corredera.

"Ahora tengo 43 años, pero cuando tenía 35 me dijeron que ya era mayor. Le llevé un disco a una de las discográficas importantes, que hay pocas, y me rechazaron. Me comentaron que era un 'discazo' y que si tuviera 20 años me fichaban, pero con 35...", confesaba.

Además, la exconcursante de Operación Triunfo asegura que hay "muchas diferencias" entre hombres y mujeres. "La primera experiencia que yo tuve, cuando salí de la academia, fue cuando mi compañero en ese momento ya cobraba más que yo. Cuando pregunté el motivo me dijeron que los hombres eran los que atraían al público y que entonces cobraban más", sentenciaba.

La cantante vivía otro emotivo momento, cuando el programa emitía el audio de su hija dándole "fuerza" para interpretar su canción en este Mediafest. "Mi hija me ha salvado la vida", afirmaba entre lágrimas la cantante.

Sigue los temas que te interesan