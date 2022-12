Meler, sin miedo al Benidorm Fest: "Hemos tocado en el metro. No hay peor público potencial"

En la vida todo pasa por algo. Y a Jonathan, Javier y Lorenzo, el destino les tenía reservado acabar confluyendo en Madrid. Fue en un concurso de músicos, al que acudieron de manera separada y del que salieron formando un grupo tras ver que tenían muchos gustos en común a nivel musical.

Así nació Where is Kobi?, un grupo con el que decidieron hacer las maletas y marchar hasta Londres para cantar en el metro y dar a conocer su música. Sin embargo, paradójicamente llegó el COVID y todo cambió.

Fue así como decidieron dar una vuelta a su música y pasar de cantar en inglés al español para tener más oportunidades en nuestro país. Gracias a ello empezaron a conseguir la atención de la industria, lo que terminará materializándose en la próxima edición del Benidorm Fest, donde acudirán con No nos moverán.

¿De dónde viene el nombre de Meler?

Jonathan: Acabó nuestra etapa en inglés y queríamos un poco seguir la dinámica de lo que teníamos con Where is Kobi? Era ese personaje que sacaba el lado positivo y Meler es un poco ese sentimiento de positividad, de buen rollo... Meler es lo que define nuestras tres personalidades. Es una palabra que no existe en español y queríamos algo así. Es una palabra francesa que significa entremezclar. Entonces nos inventamos una palabra en español donde podamos darle nuestro propio significado. Es un poco lo que reúne nuestras cualidades: estamos siempre de buen rollo, de bromas, en positivo...

¿Se debatió mucho?

Javi: Sí, no te haces una idea. Llevamos dos años con un nombre, nos gustaba el concepto y nos habíamos acostumbrado. Era muy injusto para el nombre nuevo porque tenía que competir con un nombre que llevaba muchos años ahí. Me acuerdo que en la cuarentena hubo un momento de crisis. Yo veía nombres de grupos en todos lados. Había cualquier cosa y lo asociamos a nombre de grupo...

Jonathan: Y al final Meler fue lo que nos encajó a los tres. Fue el primer nombre que no nos disgustaba.

¿Recordáis cómo fue esa primera llamada en la que Sony os ofreció un primer contrato?

Jonathan: Cuando cantamos en inglés, nosotros trabajamos con un productor que se llama Fernando Boix, que tenía mucha cercanía con las discográficas. Él siempre mandaba canciones y el feedback de las discográficas era que estaban muy bien, pero que cantábamos en inglés en España, y que eso no iba a funcionar. Nosotros seguimos a lo nuestro y un verano que fuimos a su casa nos pidió componer y grabar una canción en español. La mandamos y, de repente, hubo un feedback que nunca habíamos tenido. La cosa es que hubo una canción (Cometas) que gustó en Sony y tuvimos un primer contacto. Tuvimos reunión con ellos y fue como amor a primera vista.

Javi: Tuvimos una comida y todo fue como muy humano. Cuando hablas de una discográfica se ve siempre como un ente abstracto, pero ahí eran dos amantes de la música. En esa comida fue la primera vez que no se prometió nada. Era simplemente que les gustaba y que podían hacer algo. Estaban ahí simplemente por la música.

Pero, viendo vuestra historia, seríais muy precavidos, ¿verdad? ¿Que hacéis para rebajar las expectativas entre vosotros?

Jonathan: Una cosa que siempre hacemos nosotros es no ilusionarnos. Una noticia negativa te la tomas igual que una positiva. Es decir, todo es neutro. Es que si no te vuelves loco.

Javi: Si te afecta lo bueno y lo malo de manera extrema te vuelves loco.

Meler.

¿Quién es el más cauto de los tres?

Javi: Se ha ido nivelando...

Loren: Diría que Jonathan es el más impulsivo.

Javi: Pero ahora está muy calmado.

Jonathan. Yo antes me venía muy arriba y ahora he aprendido a gestionarlo. Ahora Loren es bastante soñador a lo grande. Mira, la primera canción que sacamos, que era una que habíamos estado tocando un montón de tiempo en el metro (Weekend Up), antes de sacarla nos preguntamos cuántas escuchas tendría. Javi dijo 5.000 y Loren dijo... ¡100.000!

Loren: La clave es ser optimista, pero no hundirte si no se cumplen las expectativas.

¿Cómo surge lo de Benidorm Fest?

Jonatan: Pues un poco porque el año pasado vimos el Benidorm Fest y vimos la atención que había. Y también digamos que Eurovisión es algo que hemos visto. Al dedicarte a la música es lógico que te fijes en la mayor fiesta de la música que hay. Y decidimos componer canciones como si fuéramos a ir. Y surgió la que presentamos que es No nos moverán. Nos presentamos sin expectativas.

Javi: Sí, nos presentamos sin expectativas de nada. Realmente dijimos que este año se iba a presentar todo el mundo con el efecto Chanel y que iba a ser imposible. Pero, bueno, quisimos intentarlo.

¿Y hubo algo que os echara para atrás? La jefa de delegación de Eurovisión, Eva Mora, habló del problema de las redes sociales...

Javi. Nosotros hemos tocado en el metro. No hay peor público potencial y no hay sitio más bajo en el que puedes estar.

Jonathan: Es como que cuando te montas en el metro ya tienes el no. La gente no te quiere escuchar.

Javi: Llevamos años viviendo ese no y ahora no nos vamos a echar atrás por una potencial presión. Estamos preparados y hemos creado un escudo. Las redes sociales son simplemente una conversación que escucharías en una cafetería. La cosa es que si insultan al camarero, el camarero lo escucha. Todos tenemos opiniones buenas o malas. Criticar es sano, igual no es tan sano escucharlo.

Jonathan: Yo me he borrado Twitter. El problema recae en cuando tú buscas activamente cosas. En el momento que tú buscas activamente algo y yo me di cuenta de que me está buscando demasiado, entonces decidí parar.

Loren: Yo estoy más pendiente de Twitter. Pero tampoco estoy buscando lo que dice la gente.

Jonatan: También te condiciona en cierto modo porque tú ya vas a hacer una actuación y estás pensando en que han dicho de ti. Yo prefiero disfrutar este momento porque todo pasa rápido y no tener que pensar demasiado en las críticas negativas o positivas. Hemos hablado con mucha gente que ha pasado ya por Eurovisión y lo que dicen es que esto pasa volando. Son tres meses. Intentamos no darle muchas vueltas y disfrutar.

Meler.

No nos moverán. Al público le lleva al grito de guerra de Chanquete. ¿Tiene algo que ver? ¿Qué queréis contar con la canción? Me cuentan que tenía un sonido cercano a Morat...

Loren: Te han dicho bien (risas).

Javi: Cuando surgió la idea de la canción la idea era bar, discoteca, última hora de la mañana. Y tenía un estilo de producción más tirando a Morat, que también es un sonido que nos gusta.

Jonathan: Nos comparan mucho con ellos, pero justo con esta canción no era la idea.

Javi: Ahora le hemos dado un sonido distinto. Ganemos o perdamos, estamos muy orgullosos de que este sonido nos represente.

Jonathan: Es una canción que sigue manteniendo nuestra esencia, pero se aleja a lo que veníamos haciendo previamente. Es un sonido un poco más atrevido y, sobre todo, que en esta canción también tenemos como referencia un poco el sonido más Avicii de la época. Es verdad que hay influencias de eso en la canción y era un referente a la hora de tenerlo en cuenta a la hora de componer, pero creo que va a sorprender bastante. Para nosotros era muy importante el mantener esa esencia de las guitarras eléctricas, que hoy en día se ha perdido un poco con la música moderna.

¿Y cómo será la puesta en escena? ¿Habéis participado en las ideas?

Loren: Sí, sí. El otro día estuvimos reunidos con todo el equipo haciendo tormenta de ideas y al final sacamos algo bastante chulo y con lo que estamos cómodos.

Jonathan: La gente solo nos ve a nosotros tres, pero hay un equipo bastante grande detrás. Buscamos un concepto claro de lo que queríamos hablar y que tuviera coherencia. Va a molar mucho. Se va a ver que somos una banda que toca en directo.

¿Qué esperáis vosotros del Benidorm Fest?

Loren: Nos presentamos sin ninguna esperanza por la masividad de la gente que se presentaba. Pero ahora que estamos aquí vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para ganar. Si de repente no es así, seguiremos. Pero con esta oportunidad, vamos a ir a por todas.

Jonathan: Esto es Eurovision Song Contest y lo importante es la canción. Confiamos en ella y si hacemos un buen show, todo puede pasar.

¿Tenéis alguna actuación de Eurovisión que os haya marcado?

Javi: La que me marcó fue la de Alexander Rybak, la de Fairytale.

Jonathan: Eurovisión es algo que siempre ha estado ahí. Ir a Liverpool sería una locura. A mí me flipó la de Soldi, de Mahmood, que luego recuerdo que hizo el remix con Mikel de la Calle.

Loren: Una que me marcó mucho porque yo era muy pequeño era la de Hard Rock Hallelujah, de Finlandia. Y luego me marcó mucho de la de Euphoria, de Loreen. Fue la primera canción que trascendió, que sonaba en radios y trascendió del festival.

