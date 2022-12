Un campamento de verano llamado Eurovision Junior: así vive Carlos Higes la experiencia de su vida

Imagínense que tienen once años y les mandan a más de 5.000 kilómetros de su casa, compartiendo hotel y actividades con otros niños con los mismos gustos y aficiones... ¡Y sin padres! Algo así es lo que viven cada año los participantes del Festival de Eurovision Junior, que este año cumple 20 años.

Una experiencia vital que está disfrutando como nadie Carlos Higes, nuestro representante en el certamen que se celebra en Ereván (Armenia). Allí el joven ha encontrado un lugar donde poder ser uno mismo y disfrutar de la música en compañía de niños de más de 15 países.

"No me lo esperaba tan guay. Yo sabía que iba a estar bien, pero no tan tan bien. Me lo estoy pasando genial y es una experiencia que no voy a olvidar en la vida", comenta el pequeño a BLUPER en la sala de prensa del estadio Karen Dermichyan nada más bajarse de su segundo ensayo.

Acompañado de sus bailarines Mauro, Juan Diego, Adrián y Felipe, y vestido completamente de blanco, Higes defiende Señorita, un tema pop latino muy pegadizo, alegre y bailable compuesta por Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down.

Un tema para el que la coreógrafa Vicky Gómez le ha preparado una coreografía que se ha hecho viral en redes sociales y para la que Higes ha tenido que prepararse a conciencia. "Es bastante difícil cantar y bailar a la vez porque es algo que solo lo pueden hacer grandes artistas. Yo lo estoy intentando hacer lo mejor que puedo porque es muy difícil. Pero intento no cansarme para hacer una actuación perfecta".

Para ello ha contado con la ayuda de su vocal coach, Natalia Calderón. "La respiración es muy importante, hacerlo de la forma adecuada. Pero mi profesora me ha enseñado mucho sobre la respiración y qué ejercicios hacer para no cansarte tanto", explica este pequeño fan de Aitana.

Carlos Higes.

Siempre con una sonrisa en la boca y con unas increíbles tablas atendiendo a los medios, en español o en un perfecto inglés, a Higes se le ve un niño muy bien educado y agradecido. Me ha sorprendido mucho toda la gente que hay detrás de las cámaras. Hay gente que te ayuda tanto. Siempre te estás atendiendo y diciendo si necesitas algo".

También tiene buenas palabras para sus compañeros de concurso, con quién ya había empezado a entablar relación a través redes sociales después de la notable campaña organizada por RTVE para que todos sus 'rivales' hicieran el baile de su canción.

"Me apetecía conocer a todos. Pero ya estaba hablando con Luna (Países Bajos), Laura (Polonia), Sophie (Irlanda), Chanel (Italia), Marian (Georgia)... Eso hace que cuando estás en Armenia tienes más ganas de verlas", comenta. "Y con mis bailarines me lo estoy pasando muy bien. No me esperaba hacer tanta piña con ellos, pero desde el videoclip empezamos a hacer una buena amistad", reconoce el pequeño.

Todos ellos disfrutan cada tarde del Euroclub, un lugar donde se reúnen todos los participantes para cantar y bailar juntos. "Están todos los monitores. Al final a todos nos gusta tanto bailar y cantar que somos imparables. Y les he enseñado algunas canciones en español", explica Higes, que se ha enamorado de la comida armenia como el lavash.

También se regalan cosas entre ellos para que la experiencia sea aún más inolvidable. "Me están regalando muchísimas cosas. Casi todo es de Eurovisión y me encanta. Yo les estoy regalando camisetas, micrófonos...".

Y es que Higes reconoce que es un poco eurofán y más después de esta gran experiencia. "Me acuerdo de Jamala levantando el micrófono. Pero cada vez me gusta más y lo vivo con más ilusión", cuenta este valenciano de once que, de no ser cantante, sueña con ser juez, notario o logopeda, como su madre.

