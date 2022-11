Belén Esteban, criticada en 'Sálvame' por fotografiarse con multitud de famosos: "Es muy infantil"

Contra todo pronóstico, Belén Esteban se ha convertido en una de las protagonistas de Sálvame en la tarde de este lunes 7 de noviembre. Y es que tanto su programa como algunos de sus compañeros, no han dudado en criticarla por su actuación durante la gala de Los 40 Music Awards, celebrados el pasado viernes en Madrid.

Unos premios que congregaron a cientos de famosos internacionales, tanto del mundo de la música como de otros sectores, entre los que se encontraban rostros de la talla de Rosalía, Ana Mena, Aitana, Dani Martín, Nathy Peluso o Sebastián Yatra.

Un evento al que también acudió Belén Esteban, que no dudó en fotografiarse con todas las personas que admira y compartirlas en redes sociales. Pero según Sálvame, estas instantáneas no habrían sido del todo agradables para los artistas protagonistas.

Agotadora, molesta, insistente, brasas, inaguantable, pesada, cansina, cargante… son algunos de los descalificativos que han atribuido a Belén Esteban tras asistir a la gala. El programa de Telecinco emitía el audio de una supuesta testigo que habría presenciado los comentarios negativos de los famosos hacia Belén.

"Los estaba prácticamente acosando, no paraba de perseguirles y todo por hacerse fotos", comenzaba. Esta voz asegura que fue "alucinante" el momento en el que vio a Ana Mena: "Se tiró a sus brazos y hasta se asustó". De hecho, dice haber escuchado a "algún cantante" llamarla "pesada" y que incluso, habrían "intentado usar a su seguridad para escapar de ella".

Tras escuchar las grabaciones, Kiko Matamoros y Rafa Mora no han dudado en criticar la actitud de Belén. "Me parece muy infantiloide su actitud", aseguraba Matamoros, algo a lo que 'la princesa del pueblo' prefería no responder.

Pero este asunto no termina ahí, y es que según el formato de La Fábrica de la tele, Belén Esteban sí querría fotos con los famosos, pero ella no se haría instantáneas con las personas anónimas que se las pedían. Algo que la de Paracuellos negaba.

También se fotografió con otros famosos como Pedro Almodóvar, Eugenia Martínez de Irujo o Paula Echevarría. Sin embargo, Belén negaba la polémica en Sálvame y desmentía que nadie del equipo de seguridad le pidiera que se apartara. "Me da igual lo que hayáis puesto, lo que digáis, me lo pasé tan bien, tan bien, lo disfruté tanto que lo volvería a hacer".

"Eres la envidia de todas las adolescentes del país", se burlaba Kiko Matamoros. Además, la colaboradora reiteraba que no lo hizo con mala intención y que no percibió que estuviera molestando a nadie: "Conmigo fueron súper cariñosos y el año que viene voy a volver".

