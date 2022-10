Makoke, dispuesta a denunciar a José Antonio Avilés por hablar de ella en su polígrafo

El pasado viernes, José Antonio Avilés se sentaba en el polígrafo del Deluxe para hacer frente a algunas de sus mentiras más célebres, así como para hablar de otros compañeros de cadena, como Makoke. Jorge Javier Vázquez preguntó a José Antonio Avilés ante el polígrafo: “¿Te ha pasado Makoke información parcial para dejar mal a Kiko Matamoros?”, respondía que sí, y diría la verdad. “Han sido muchas ocasiones. Tú puedes enseñar ciertas cosas que estén a tu nombre. El contenido que ella quería enseñar podría hacer daño a la imagen de cualquiera”, afirmaba el cordobés, dejando a Makoke como una mujer que realiza prácticas poco éticas. “Por ejemplo, el tema de Hacienda. A Makoke se le llena la boca hablando de Kiko y la deuda. Y muchas más cosas”. Según su relato, Avilés “le he contado a Kiko toda la información que me ha dado Makoke”.

La otra pregunta que levantó ampollas fue la ya mencionada: “¿Te consta que Makoke envenena a su hija Anita en contra de Kiko Matamoros?”, a lo que también respondió que sí, y narró un episodio en el que Makoke estaba con su hija en una terraza de un bar y “le estaba diciendo 'mira lo que ha dicho tu padre'”.

[Sergi Ferré señala a José Antonio Avilés en ‘Sálvame’: “Ha mentido y ha cometido un delito”]

Este domingo, la propia Makoke ha respondido a Avilés desde el plató de Fiesta, el programa de Emma García de los fines de semana de Telecinco. Según Makoke, es “absolutamente falso” el episodio que describió el cordobés sobre ella y su hija. “Por ahí no te lo voy a tolerar. Eres un sinvergüenza, no tienes otra palabra. No lo voy a pasar”, explicaba la que fuese azafata de Telecupón. Y aprovechó entonces para lanzar un dardo a Kiko Matamoros, quien no guarda relación con Anita. “Con mis hijos me llevo bien, con los dos, hablo todos los días. Yo no tengo un problema, lo tiene otro señor, no voy a mostrar más pruebas”, aseguraba.

Y a continuación, mandaba un mensaje directo a José Antonio Avilés. “Solo espero que te haya dado de comer ese polígrafo. No tienes vergüenza. He llamado esta mañana a mi abogada para denunciar, pero es su palabra contra la mía”, aseguraba. A continuación, decía que le “da pena” que Avilés tenga “tanta maldad” siendo “una persona tan joven”. “Es la peor persona con la que he estado en Supervivientes, nos utilizaba como peones. Para mí, cuando se fue, cambió el concurso”, zanjó, en referencia al que fue su compañero en el programa Viva la vida de Telecinco.

Sigue los temas que te interesan