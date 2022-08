Lluvia de mensajes de apoyo hacia la reportera de 'Informativos Telecinco' que sufría un bloqueo en directo

Informativos Telecinco conectaba en la noche del pasado jueves con Cecilia Ramos, una de sus reporteras desplazadas a Benidorm, para conocer la última hora sobre la muerte de una mujer británica de 57 años que fallecía tras precipitarse con una silla motorizada por un acantilado en la Cruz.

Aunque las conexiones en directo son muy habituales en los programas de televisión, la tensión del reportero que narra la noticia es absoluta, treinta segundos donde se debe incluir toda la información, que sea entendible para la audiencia y recordar cada palabra del texto previamente preparado. Una situación complicada y muy sensible para el periodista que se enfrenta al directo.

El famoso 'prevenido' es el paso anterior a comenzar a hablar en directo, pero los nervios pueden ser los peores enemigos de los reporteros, algo que le ha sucedido a la reportera Cecilia Ramos, que no conseguía decir la noticia de forma correcta. Tras darle paso Isabel Jiménez desde el plató de Mediaset, Ramos se bloqueaba: "La polémica, eh... Madre mía... La polémica surgía... Madre mía...". La periodista optó por improvisar y olvidar el texto que se había preparado, y acabó diciendo que se prevén "sanciones de 500 euros para quienes no incumplan la normativa", cuando la realidad es que la multa es para quien la incumpla.

Aunque el vídeo se ha hecho viral en pocos minutos, cientos de tuits se han solidarizado con ella, ya que es algo muy habitual entre los reporteros, y la empatía y sensibilidad han estado muy presentes. "Podía pasar, cabía la posibilidad y me pasó", comentaba Cecilia Ramos en su cuenta de Twitter. "Sufrí un 'bloqueo' en directo. Un error humano que me enseña cómo es de complicada esta labor que hacemos. Gracias por los mensajes de apoyo".

Además, ha querido disculparse con los familiares de la mujer fallecida, ya que Ramos desprendía una sonrisa en la imagen fruto del nerviosismo. "Salí del paso como buenamente pude".

"Gracias, mil gracias de corazón! Hoy lo llevaba increíble, me sabía el texto, conocía todos los detalles, 12 horas de cobertura que han acabado así por un bloqueo. Le pedí a mi madre que me ayudara, de ahí lo de 'madre mía'. En fin, disculpas a los espectadores por el bochorno", sentenciaba la trabajadora de Mediaset. Muchos compañeros de profesión no han dudado en mostrarle su apoyo públicamente, como Javier de Hoyos o Ángela Portero.

