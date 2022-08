Jesús Vázquez presentará ‘The Bachelorette’, el nuevo dating show de Telecinco

Jesús Vázquez tiene nuevo reto en Mediaset España. Después de hacerse cargo de Mujeres y hombres y viceversa, Me quedo contigo y First Dates Crucero, el gallego sumará un nuevo dating show a su currículum con la versión española de The Bachelorette, spin-off de The Bachelor, una de las franquicias audiovisuales estadounidenses de mayor éxito.

En este nuevo dating, producido por Warner Bros. ITVP España, una joven con éxito en números aspectos de su vida excepto en el sentimental, emprenderá la búsqueda del amor conociendo a un grupo de pretendientes seleccionados por su afinidad e intereses en común con ella que le presentará el programa.

Vázquez ejercerá como maestro de ceremonias en los momentos más importantes, como la noche de presentaciones, las cocktail parties o las icónicas “ceremonias de la rosa” que cerrarán cada edición del programa, en las que la protagonista dará una rosa a los candidatos que desea que continúen en The Bachelorette para conocerlos mejor.

[El acierto de Mediaset con el casting de 'Pesadilla en El Paraíso': ¿el aire fresco que necesitaban?]

Además, el presentador brindará su apoyo a la joven a lo largo de la experiencia que irá viviendo y comentará con ella y sus pretendientes los sentimientos y sensaciones que van a surgir en su camino de citas y encuentros buscando el amor.

Como decimos, The Bachelorette es un spin-off de The Bachelor, dating show que cuenta con más de 180 ediciones y más de 2.258 horas emitidas en 38 países, tanto de su versión original como de sus diferentes secuelas.

Sigue los temas que te interesan