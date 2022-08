Así es 'Blanca', la serie italiana en la que Telecinco confíapara sustituir a 'Supervivientes'

Telecinco ya ha puesto fecha al estreno de Blanca, su nueva apuesta por la ficción italiana. La cadena de Mediaset ha anunciado este martes que la serie llegará al prime time de Telecinco este jueves 4 de agosto a las 22 horas, sustituyendo así el hueco de Supervivientes tras la final del reality.

Blanca arrancó su andadura en la cadena italiana Rai 1 el pasado 22 de noviembre. conquistando en su estreno un 26% de share y 5.672.000 espectadores, cifras que se elevaron hasta el 27,9% de cuota de pantalla y 5.835.000 el pasado 21 de diciembre con la emisión del último capítulo. Así, la emisión de su primera temporada en Italia la ha convertido en la serie revelación del año en el país transalpino con una media del 25,5% de cuota y 5.517.000 espectadores.

Maria Chiara Giannetta, joven actriz que alcanzó la popularidad en Italia a raíz de su papel en la serie Don Matteo, encarna a la protagonista de esta ficción policiaca, inspirada en la saga literaria homónima de la escritora Patrizia Rinaldi. Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci, Sara Ciocca, Gualtiero Burzi, Antonio Zavattieri, Ugo Dighero y Sandra Ceccarelli son otros de los intérpretes de la serie.

'Blanca' se estrena este jueves 4 de agosto en Telecinco. Mediaset

El tenor toscano Andrea Bocelli, célebre por su capacidad para combinar en su repertorio la lírica con temas pop, ha prestado su asesoramiento a esta ficción de investigación criminal. Por un lado, el maestro ha descrito a los guionistas el 'mundo de los invidentes' y por otro, ha ayudado a la actriz Maria Chiara Giannetta en la preparación de su personaje, una aspirante ciega a policía.

"Para preparar mi personaje he conocido a varios invidentes, entre los que destaca el maestro Andrea Bocelli, que ha ejercido de asesor artístico en la serie. He estado en su casa, he estudiado sus gestos, su manera de mover el cuerpo y sus manos. Hemos hablado mucho y he tratado de hacer mío su carácter: el no ver nunca la ceguera como un obstáculo", afirma la intérprete.

Así es 'Blanca'

Tras perder la vista en un incendio cuando era niña, Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta) siempre ha deseado ser asesora policial. Años después, convertida en una especialista en decodificación y escucha analítica de materiales de audio, llega su gran oportunidad cuando comienza a trabajar en la comisaría de policía de San Teodoro de Génova, donde inicia unas prácticas de seis meses. Desde que perdió la vista, ha aprendido a orientarse en la oscuridad con la ayuda de su perro guía y a desarrollar otros sentidos, que le permiten analizar en profundidad estímulos sonoros, táctiles y olfativos y tomar conciencia de los espacios y puntos de referencia.

La llegada de la asesora invidente a la comisaría suscitará la desconfianza y recelo de sus superiores y compañeros: el comisario Bacigalupo (Enzo Paci), un hombre pragmático que espera jubilarse sin demasiados problemas; y el inspector Liguori (Giuseppe Zeno), un agente con un profundo sentido de la justicia. Para ganarse la confianza de ambos, Blanca tendrá que demostrar que puede contribuir en las investigaciones policiales, aportando las extraordinarias dotes y habilidades que ha desarrollado durante años. De hecho, cuando un elemento del ambiente llama poderosamente su atención, es como si entrara en una ‘cámara oscura’, donde aísla el sonido producido por un objeto o una persona de todo lo demás.

Su labor en el esclarecimiento de diversos casos criminales le permitirá descubrir personas y realidades distintas y ponerse a prueba a sí misma, mientras que su energía y entusiasmo revolucionarán a todos los efectivos de la comisaría.

