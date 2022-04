'Got Talent' ficha a Miki Núñez para un concurso digital en el que captarán nuevo talento callejero

Miki Núñez se suma a Got Talent España. El que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión 2019 se pondrá al frente de un concurso digital que tendrá como objetivo captar nuevo talento callejero. Esta acción permitirá cumplir a nuevos aspirantes su sueño de darse a conocer por sus especiales cualidades artísticas, formando parte de una iniciativa dirigida a seleccionar a los 10 mejores candidatos.

Los mejor valorados tendrán como premio el acceso directo a la fase de Audiciones, donde actuarán y serán valorados por el jurado del talent show que Telecinco produce en colaboración con Fremantle España.

El lanzamiento de esta acción 360º, con presencia en los soportes digitales, redes sociales y programas de Mediaset España, arranca este jueves en el entorno digital con el lanzamiento del microsite Vive el sueño de tu vida en la web oficial de Got Talent España, donde quedarán próximamente registrados los vídeos de los candidatos seleccionados junto a sus historias personales.

Con el claim Vive el sueño de tu vida, esta acción ofrecerá a sus ganadores la posibilidad de actuar en la fase inaugural del concurso, sin tener que pasar por la etapa previa a la que deben enfrentarse el resto de candidatos en el casting.

Además de ser el embajador y dinamizador de la campaña y el encargado ofrecer su asesoramiento a los candidatos, Núñez entregará una beca al ganador final de la octava edición de Got Talent España. "Poder ayudar a gente con talento a desarrollarse es una experiencia muy enriquecedora y con la que me siento muy identificado, pues en su momento también me ayudaron a mí", ha dicho el joven.

El programa, adaptación del formato de éxito internacional, cerró el pasado mes de diciembre su séptima edición con una media del 20,3% de share y casi 2,2 millones de espectadores en su gran final.

