¿Quién es Txus di Fellatio , el músico que acude de invitado a ‘Pasapalabra’?

La música se convierte en una de las protagonistas esta tarde en el concurso Pasapalabra, de Antena 3. Y es que el presentador Roberto Leal dará la bienvenida, en calidad de invitado, a un baterista al que hemos escuchado muchas veces: Txus di Fellatio, del grupo Mägo de Oz.

No será el único famoso que eche una mano a los concursantes de Pasapalabra: con él estarán esta tarde las actrices Chiqui Fernández y Carla Antonelli y el presentador Juanra Bonet, que también se suman al programa. Todos ellos pondrán a prueba su rapidez visual, sus nervios y su cultura general en las diferentes pruebas del formato, como la ‘pista musical’ o la sopa de letras.

Txus di Fellatio es como se conoce de manera pública a Jesús María Hernández Gil, un músico nacido en Bilbao en 1970. Según ha explicado en algunas entrevistas, este sonoro nombre artístico era una forma para romper el hielo a la hora de ligar, pues siempre hay alguien que le pregunta por qué se llama así.

De pequeño le gustaba la música, pero también el fútbol. Una operación en los codos acabó con su sueño deportivo, después de haber sido portero en el Real Madrid de fútbol sala. En 1989 funda su primera banda, Transilvania, que luego terminaría siendo el grupo que hoy conocemos como Mägo de Oz.

Con Mägo de Oz Txus di Fellatio ha tenido un enorme éxito a lo largo de más de 30 años en activo, y canciones como ‘Fiesta pagana’ son todo un himno en las fiestas populares, sin olvidar ‘Hasta que el cuerpo aguante’, ‘Molinos de viento’ o ‘La danza del fuego’, entre otros tantos títulos.

Dejando a un lado Mägo de Oz, Txus di Fellatio también estuvo dentro de una banda llamada Bürdel King, donde cambió la batería por el micrófono y se convirtió en vocalista. Tiene varios álbumes grabados con esta formación, y también con una tercera llamada Héroes de pacotilla.

Hay que destacar que Txus di Fellatio no es una celebridad que suela dejarse caer mucho por la televisión, ni como entrevistado ni como colaborador en concursos. Sin embargo, no es la primera vez que visita Pasapalabra, pues ya acudió a este formato en la etapa de Telecinco en el año 2014. En aquella ocasión varios compañeros de Mägo de Oz se animaron a ir de público al concurso para no perderse detalle de todo lo que hacía su baterista. Con Txus estuvieron de invitados los actores Santi Rodríguez y Neus Asensi y Rocío Martín, quien fuese Miss España.

Sigue los temas que te interesan