Quién es Jorge Garbajosa, el deportista que hoy participa en ‘Pasapalabra’ como invitada

Desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a una figura muy conocida por los amantes del deporte: Jorge Garbajosa, el actual presidente de la Federación Española de Baloncesto

En esta aventura televisiva Jorge estará acompañado de colegas de profesión como Virgina Rodríguez, el presentador Julian Iantzi y la actriz Paula Prendes. Juntos pondrán su rapidez mental, su cultura general (y el control de sus nervios) a disposición de los concursantes Orestes Barbero y Jaime Conde. Eso si la silla azul lo permite, por supuesto.

Acabo de presentar mi dimisión como Presidente de la FEB para poder optar a la reelección el próximo día 21. Han sido cuatro años de trabajo, muy intensos, pero también muy satisfactorios. (Abro hilo) pic.twitter.com/U5GVmDekG1 — Jorge Garbajosa (@jgarbajosa15) September 7, 2020

Jorge Garbajosa Chaparro nace en Torrejón de Ardoz en 1977. Con 2,07 metros de altura no era descabellado que su carrera estuviese centrada en el mundo del baloncesto, aunque llegó a este deporte por casualidad, porque también le gustaba la natación, el fútbol y el tenis.

“Yo jugaba al fútbol, llegué un día a comprarme unas botas para iniciar la temporada y no había mi número porque ya había pegado un buen estirón. Casualidades de la vida: el conductor del autobús que me llevaba al colegio, desde Torrejón a Alcalá, era el delegado de un equipo mítico, el Cajamadrid, me convenció para hacer una prueba y así recalé en el baloncesto”, contó en NiusDiario. Comenzó así en este deporte en su localidad natal, aunque luego se trasladó al País Vasco.

Se le considera uno de los nombres claves de la mejor generación española de baloncesto, pues fue campeón del mundo en 2006, de Europa en 2009 y plata en Pekín 2008. En su trayectoria como jugador activo jugó Vitoria, Málaga y Madrid, pero también en Italia, Rusia e incluso en la NBA. En la liga estadounidense fue considerado uno de los mejores novatos de su año. En 2012 se retira, y desde 2016 es el presidente de la Federación Española de Baloncesto, cargo del que fue reelegido en 2020 hasta el próximo 2024.

