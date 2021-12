Quién es Teresa Baca, la periodista (y modelo) que va como invitada a ‘Pasapalabra’

Un rostro muy popular del mundo de la moda y de la televisión periodística se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que el concurso Pasapalabra, que se sitúa entre las emisiones más vistas de la jornada, da la bienvenida a cuatro nuevas celebridades como invitadas, entre los que se encuentra la periodista Teresa Baca.

Desde este tercer martes de diciembre, además, Teresa estará acompañada de Ana Ruiz, Pepón Nieto y Monchi. Los cuatro pondrán a prueba sus conocimientos en cultura general y su rapidez visual para superar las diferentes pruebas del programa, permitiendo así a los concursantes acumular segundos para enfrentarse al rosco final.

Teresa Baca nace en Sevilla en el año 1985 y a los 16 empieza una trepidante carrera dentro del mundo de la moda. Versace, Armani, Dolce & Gabanna o Fendi son algunas de las marcas para las que ha desfilado a lo largo de todo el mundo.

“Para mí el mundo de la moda es mi mundo porque es donde más años he estado de mi vida. El mundo de la moda para mí es una familia. Conservo grandes amigos en él y acudo a ellos para pedir siempre consejos. Me han visto crecer. Me conocen muchísimo desde que tenía dieciséis años. Me han cuidado mucho y no puedo decir nada malo de nadie de la moda. He sido una niña muy mimada en la moda”, afirmaba sobre su carrera en una entrevista para Escaparate.

De forma paralela a sus andanzas como modelo se dedica a estudiar Periodismo en la CEU San Pablo, y luego se forma en el Instituto de Empresa de Dirección y Gestión Estratégica, especializándose en el mundo del lujo, y también cursa un Máster de Periodismo Deportivo.

Ha trabajado en Televisión Española, el Canal 24 Horas, laSexta, Movistar+, Canal Sur y Marca TV. Más vale tarde, Andalucía Directo, Deportes fin de semana de Atresmedia o Informativos Telecinco son algunos de los programas donde la hemos visto trabajar delante de las cámaras. Igualmente ha cubierto eventos deportivos como la Copa del Rey de fútbol y la Europa League.

