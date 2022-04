Quién es Mariola Fuentes, la actriz que veremos como invitada en ‘Pasapalabra’ desde esta tarde

El mundo de la interpretación tendrá un papel muy importante en la televisión en los próximos días. Y es que desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a la actriz Mariola Fuentes, conocida por su trabajo en series como Señoras del (h)AMPA o Mis adorables vecinos.

Mariola Fuentes nace en Marbella en 1970, y desde la década de los 90 mantiene una interesante carrera como actriz. Uno de sus primeros papeles fue en la afamada serie Médico de familia, donde interpretó el personaje de Raquel, una novia que tuvo el personaje de Marcial, al que interpretaba Jorge Roelas. Tuvo que dejar la serie para involucrarse en otros proyectos. Su popularidad, sin embargo, aumenta gracias a la película Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí, un éxito de taquilla dirigido por Félix Sabroso y Dunia Ayaso.

En televisión la hemos disfrutado en las series A las once en casa, El grupo, Mis adorables vecinos, Vive cantando, El continental o Instinto. Uno de sus papeles más recientes en la pequeña pantalla ha sido en la segunda temporada de Señoras del (h)AMPA, de Mediaset, donde daba vida a Yoli, una mujer que se mete hasta en los charcos. Eso sin olvidar Gente Hablando, de Atresmedia, que cuenta con una nominación a Mejor serie corta en los Premios Emmy Internacional, y Vida perfecta, dirigida por Leticia Dolera para Movistar.

En cine ha tenido la suerte de trabajar con algunos de nuestros mejores directores. Imanol Uribe la dirige en Días contados, Almodóvar contó con ella para Carne Trémula y Hable con ella, Miguel Albaladejo la ha dirigido en La primera noche de mi vida, El cielo Abierto o Nacidas para sufrir, y Paco León le dio un papel en Kiki, el amor se hace.

En teatro ha participado en montajes como The Hole Zero y El florido Pensil, y durante un tiempo hizo teatro en Melbourne, en Australia. “La directora del teatro Malthouse estaba buscando una mujer española para sus Bodas de sangre, de Lorca. Y vino a España a buscarla. Yo me presenté como a cualquier prueba y me eligieron. Dejé claro que hablaba poco inglés, pero el caso es que les dio igual. Solo un mes antes de volar allí me llegó un guion en el que apenas tres o cuatro palabras estaban en castellano. “Madre mía…”, pensé. Pero nada: tiré para adelante. A mí el miedo no me para”, aseguró en una entrevista para AISGE.

En televisión, además de en Pasapalabra, también ha participado como invitada en El gran reto musical, Me resbala, Los irrepetibles o Tu cara me suena.

