Quién es David Otero, el cantante (y exmiembro de El Canto del Loco) que va hoy a ‘Pasapalabra’

Los invitados del concurso Pasapalabra se renuevan esta tarde. Y así, a partir de este segundo martes del mes de noviembre veremos concursar a varias celebridades como invitadas, entre las que destaca un rostro muy vinculado al universo de la música: David Otero, cantante solista que saltó a la fama por haber formado durante muchos años parte de El Canto del Loco.

Con él estarán además Samantha Hudson, Adriana Torrebejano y Ricardo Gómez como invitados, y ayudarán a los concursantes a ganar todos los segundos posibles poniendo a prueba su rapidez mental y su cultura general (sin olvidarnos de los nervios).

David Otero nace en 1980 en Madrid y despunta a finales de los años 90 gracias al grupo El Canto del Loco, banda que permanece en activo diez años y con la que publicó seis álbumes de estudio. En aquellos años se ganó el sobrenombre de El Pescao, debido a la canción del mismo nombre que él cantaba con el grupo, a pesar de que el vocalista principal era su primo Dani Martínez.

En 2010 adopta El Pescao como nombre artístico y publica su primer álbum en solitario, Nada lógico, con el que edita varios discos más. En 2017 comienza a figurar con su propio nombre en sus nuevos discos. Su álbum más reciente es de este 2021 y tiene de título Otero y yo.

“Ese nombre lo había usado como un chubasquero, tanto del éxito como del fracaso. Pensaba: “Si se la pega alguien que sea el Pescao”. Es algo que incluso ahora mismo lo veo hasta tierno, no he necesitado perdonármelo. Llegué a los 30 años y me vi teniendo que cantar y dedicarme a ser cantante, y es lógico que ante algo que daba tanto miedo usase otro nombre para escudarme”, diría sobre ese cambio de nombre artístico en una entrevista a El Español.

Más allá de lo musical se puede destacar que David Otero tiene un libro publicado, de título Precipicio al mar y en la que relata una suerte de memorias familiares. En el apartado personal se puede destacar que David Otero está casado dos veces, en Buenos Aires y en Valencia, con Marina Roveta, madre de sus hijos Luna y Gael. Roveta además de su confidente es su mánager.

Sigue los temas que te interesan