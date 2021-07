Quién es Melani Olivares, la actriz que acude como invitada a ‘Pasapalabra’ desde hoy

La interpretación estará muy presente en los próximos días en el programa Pasapalabra. Y es que el concurso que presenta Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos famosos, entre los que se encuentra Melani Olivares, actriz entre otras cosas conocida por su participación en Aída como Paz.

Nacida en Barcelona en 1973, Olivares empezó a trabajar como presentadora y después de estudiar interpretación en la escuela de Cristina Rota, debutó en 1995 como actriz en La niña de tus sueños, pero no fue hasta Éste es mi barrio cuando se consolidó en la profesión.

Después apareció en Más que amigos y Ambiciones, hasta que le llegó su gran oportunidad como Paz Bermejo en la serie de Telecinco Aída. Tras su éxito conseguido por su popular interpretación junto a Paco León, apareció en otras ficciones como Bajo sospecha y La Embajada.

En el ámbito del cine la podemos ver en películas como Me da igual, No te fallaré, No dejaré que no me quieras, Agujeros en el cielo, 8 citas, Temporal, Dos a la carta y Hablar. Además de en varias obras de teatro.

De sus últimos trabajos podemos destacar Benvinguts a la familia, Perdida, la serie original de Atresmedia Televisión en la que da vida a la comisaria Eva Aguirre así como su concurso en MasterChef Celebrity. Recientemente estrenó La reina del pueblo, también de la mano de Atresmedia.

En el apartado personal, Melani Olivares tiene tres hijos, Martina, Manuela y Lucho. En febrero de 2021 en una entrevista en Sábado Deluxe habló de su sexualidad y de que no le interesan las relaciones tradicionales. Así, explicó que en ese momento tenía dos relaciones, una con un hombre y otra con una mujer. Sin embargo, no le gustaba la palabra bisexualidad porque lo consideraba un término "muy moderno" y aseguró que le gustan "las personas, sin atender a su género".

