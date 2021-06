Quién es Víctor Gutiérrez, el deportista invitado de ‘Pasapalabra’ desde esta tarde

Noticias relacionadas El miedo de los famosos a hacer el ridículo cuando van como invitados a ‘Pasapalabra’

El concurso Pasapalabra, que presenta Roberto Leal, da la bienvenida a cuatro nuevos famosos esta tarde. Y entre ellos se encuentra un deportista olímpico: Víctor Gutiérrez, jugador profesional de waterpolo.

.@victorg91 no se ha podido traer la piscina al plató de #Pasapalabra ¡Nos hubiera gustado hacer unos largos! 😂 pic.twitter.com/17iz0ycn5R — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 23, 2021

Víctor Gutiérrez nace en Madrid en 1991, y desde los 8 años comienza a practicar Waterpolo. Con 16, ingresó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) deportivo de Madrid, y dos años después, ficha por el club madrileño Real Canoe Natación Club. Entre 2016 y 2020 se convierte en el capitán del equipo, y más tarde ficha por el Club Natació Terrassa, donde juega en la actualidad.

En su currículo tiene varios títulos, y ha sido el máximo goleador de la División de Honor española en varias ocasiones. Además, ha participado en más de 70 encuentros con la Selección Nacional de waterpolo.

En el año 2016 Víctor Gutiérrez da una entrevista a la revista Shangay donde habla públicamente de su homosexualidad, lo que le convierte en el primer deportista español de élite que sale del armario. “Sentía la responsabilidad de dar la cara como deportista gay” aseguró entonces. “Estoy fuera del armario en mi entorno. Mi familia sabe que soy gay, mis amigos también. Y estoy viviendo de una manera tan positiva mi sexualidad que he sentido la responsabilidad de compartirlo con los demás”, añadía.

Desde entonces se convirtió en uno de los rostros más visibles para la lucha contra la homofobia en nuestro país. Ha recibido varios premios por su labor, y ha sido pregonero en fiestas del Orgullo LGTBIQ+.

Este 2021, Víctor Gutiérrez se convirtió en noticia tras denunciar que había recibido insultos homófobos durante un partido. “Hay un jugador del equipo rival que me ha llamado "maricón" durante el partido. No he querido darle importancia porque a ciertas pulsaciones todos decimos cosas. Al final del partido no he querido darle la mano y me ha vuelto a llamar maricón”, explicó.

Su denuncia no cayó en saco roto, y su agresor Nemanja Ubovic se convirtió en el primer sancionado de la historia del deporte español por insultos homófobos.