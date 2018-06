El pobre periodista Ignacio Escolar

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha recuperado esta semana un artículo de su blog escrito en 2009 titulado 6 mentiras taurinas 6, republicado en 2014.

Hace cuatro años no lo leí –recuerdo que dio vueltas por Twitter– y ahora me ha costado pinchar el enlace porque esperaba inocentemente una amplia explicación de los puntos flacos de la industria generada por la tauromaquia, más una tribuna que un comentario ligero donde hace pie cualquiera, y me daba bastante pereza leer sobre los problemas reales del sector descubiertos por un antitaurino.

Además, la vuelta a la vida del análisis coincidía con las primeras declaraciones del breve Màxim Huerta sobre los toros en La Sexta Noche –"no soy aficionado a los toros peros soy ministro de todas las culturas"–, programa en el que colabora Escolar.

Entendí ese movimiento como una forma de devolver a la actualidad el debate sobre la aceptación de las corridas en la sociedad contrarrestando cualquier señal de optimismo en el lobby taurino. Escolar actuaba impulsado por la atmósfera socialdemócrata; una alegría de noche de reyes.

Confieso que ha sido un alivio descubrir que el director Ignacio Escolar maneja los argumentos de los adolescentes de mi instituto. La palabra toros generaba la misma reacción en el Medina Azahara. La de la tauromaquia es la única discusión que permite a una de las partes acudir sin la preparación suficiente: el analfabetismo sólo de vuelta hace caer a los que parecen más preparados. El continuo reciclaje de un artículo tan limitado me hace pensar que debe estar muy orgulloso de él. Por eso Ignacio Escolar es un pobre periodista.

Algunos aficionados y matadores se han agitado mucho. Los seis puntos de Escolar se responden sin esforzarse demasiado confirmando algo que ya sabíamos: periodismo-a-pesar-de-todo es un eslogan cursi más, un engaño a sus clientes. Que haya periodismo a pesar de sus prejuicios es pedir demasiado.

1. Tradición: Escolar equipara “la prostitución, la tortura o la esclavitud” con la fiesta de los toros. Parece que no le da demasiada importancia a esos problemas.

2. Extinción del toro: http://www.hoy.es/v/20131023/toros/ganaderias-bravo-catalanas-tienen-20131023.html; http://www.abc.es/cultura/toros/abci-presupuestos-generales-estado-y-toros-201804031803_noticia.html. La comparación entre el lince y el toro es idiota.

3. "El toro sufre": https://www.elespanol.com/toros/20180412/ciencia-deconstruye-toro-bravo-razones-embiste/299220919_0.html

4. Jamás he escuchado decir a nadie “también se mata a los terneros”. Lo de torear ovejas es ciencia ficción. Se responde solo. No se puede decir que al toro se le tortura porque es una forma poco sutil de despreciar a los torturados. https://elpais.com/diario/2011/09/26/cultura/1316988005_850215.html; https://www.taurologia.com/respuesta-reconocido-experto-toreo-tortura—4492.htm; Extracto del manual 50 razones para defender las corridas de toros: http://uniondetoreros.com/union/?p=1082

5. "Lucha igualada". Habla del "marcador" con una fría y desoladora distancia. Es terrorífico lo que esboza en este punto. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere ver a más toreros muertos? ¿Le parecen insuficientes las últimas muertes en el ruedo y en la calle? ¿La muerte de un ser humano iguala el sacrificio público de un animal? ¿Hasta qué punto se decide si es “una lucha igualada”, dónde está el listón del empate?

6. Claro que hay antitaurinos en toda España. Claro que el independentismo ha hecho bandera de la prohibición de las corridas en Cataluña y el resto de nacionalismos intenta seguir su ejemplo.