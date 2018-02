Un año más, viajo al Mobile World Congress de Barcelona para aprender todo lo posible sobre movilidad y tecnología y contaros todo lo que me de tiempo. Me hace especial ilusión porque es mi primer viaje a la feria con EL ESPAÑOL, y porque entre los compañeros de El Androide Libre, Omicrono, Crónica Global y la sección de Empresas y Medios del periódico vamos a hacer una cobertura espléndida. O al menos es nuestra intención.

Mientras armaba mi agenda, he diseñado un plan al que llevaba un tiempo dando vueltas. Y es que voy a poner en marcha una nueva iniciativa, Uriondo´s Den, cuyo objetivo es, básicamente, el de ayudar a start-ups a darse a conocer.

¿Por qué lo hago? Otros años he intentado hacer lo mismo paseando entre las casetas. Pero muchas veces no está el portavoz o directivo que toca, no tienen ganas o tiempo de hablar o el entorno no es el apropiado para hacerlo. Si Uriondo no tiene tiempo de ir a la start-up, que la start-up que esté interesada vaya a Uriondo.

Aprovechando que la empresa Spaces va a montar un espacio de trabajo y que, amablemente, han accedido a reservarme un hueco para esta iniciativa, estaré disponible los días 27 y 28 de febrero a las 16:00 horas en el pabellón del 4Y4N para sesiones de 15 minutos en las que podéis contarme vuestros planes parra cambiar el mundo (o vuestros bolsillos) durante los próximos cuatro años.

Serán ocho sesiones de 15 minutos cada una. Si veo que hay demasiado interés, haré que sean de 10 minutos para poder llegar a las doce. Sólo tenéis que traer lo que queráis contar de vuestro proyecto, una demo en el móvil si es una aplicación, y vuestra tarjeta para dejarme vuestros datos y que pueda presumir de que tengo vuestros móviles cuando seáis millonarios.

Organizaré las citas a través de Twitter. Enviadme mensajes directos a @uriondo con vuestras propuestas de hora y día. Si os lo confirmo, os esperaré en el recinto de Spaces. Si no me conocéis, el personal del stand sí y seguro que sabrán apuntar en mi dirección.

Intentaré llevar un micro para grabar las minientrevistas. Si dan juego, a lo mejor armo un podcast o algo.

Si todo sale bien, me gustaría seguir en Madrid con la iniciativa. Creo que puede ser una buena forma de conciliar mi interés por dar a conocer empresas jóvenes y prometedoras con una agenda sobrecargada.

¿Conoces a alguien que vaya a acudir al 4Y4N y cuya empresa esté por descubrir? No lo dudes. Envíales el enlace de este post y anima a tus amigos a entrar en la madriguera de Uriondo. No muerdo.