Altered Carbon en Netflix: tetas, lucha de clases y una mochila rosa

(Este post está calificado S, de Spoilers)

Mi admiración por los trailers honestos de Screen Junkies en Youtube es inmensa. Y, en ocasiones, puedo escuchar al hombre de la voz épica repitiendo en mi cabeza el trailer de algo que acabo de ver. En esta ocasión, me ha pasado con Altered Carbon.

“Bienvenidos al nuevo universo de ciencia ficción en Netflix. En éste, los protagonistas reemplazan sus cuerpos a placer, como si fueran las carcasas de un móvil. Lo que permite a los guionistas meter tetas, culos y abdominales de una forma menos forzada que en Juego de Tronos, y cargarse a los actores que no les caigan bien”.

“Conoced a Takeshi Kovacs, un nombre obviamente inspirado/copiado de las películas de Beats Takeshi y del Watchmen de Alan Moore. Ha sido resucitado para investigar un crimen con la cínica parquedad homicida de Rorschach (Walter Kovacs), y el esculpido cuerpo de Joel Kinnaman. Cuando sale a la calle le pasan cosas y así va avanzando la trama. Con algún flashback que otro para recordarnos que el rubio de metro noventa que vemos en pantalla es, en realidad, medio japonés”.

“Explorad las calles de Bay City, un conglomerado de todas las ciudades de ciencia ficción que has visto. Todo en el marco de una historia plagada de coincidencias asombrosas, hostias como panes, soft porn, giros sorprendentes en la trama que te dejarán pegado a tu asiento y... Edgar Allan Poe”.

“Sentid empatía por la detective Kristin Ortega, una mexicana cañera, bella, tirando a bajita y que no aguanta chorradas, dispuesta a convertirse en el eje de todas las historias. Al mismo tiempo que se esfuerza en hacer un reboot de Coco, se asegura de juntar todos los tópicos de películas de policías jamás escuchados".

"Desde el 'técnico que la ayuda extraoficialmente', hasta el 'ha perdido a su amante, que también era su compañero', pasando por el 'jefe gruñón que posiblemente está comprado, una idea que se refuerza porque era también el jefe gruñón que posiblemente estaba comprado de iZombie', sin olvidarnos del 'policía enfrentado a la inutilidad de su oficio frente a los verdaderos dueños del poder' o del 'agente que necesita el apoyo de un civil que termina acompañándole como un perrito hasta que, inevitablemente, terminan mojando la sardina'.

“Asombraos con Edgar Allan Poe, el dueño de un hotel/hotel que lo mismo se autocita que te sirve un gintonic con ensalada. El Michael Sheen de Passengers con bigote. Una especie de navaja suiza de inteligencia artificial que se convierte en el deus ex machina/base de operaciones perfecto para el grupúsculo de protagonistas. Un batiburrillo de personajes que bien podrían estar inspirados en un videojuego de Bioware y cuyas hojas de personaje te imaginas sin mucha dificultad”.

“Contemplad el pene de James Purefoy, un actor en la cumbre de su oficio y que ha demostrado tanto su talento dramático como una cierta costumbre de preferir papeles en los que le hacen sacarse la chorra. Interpreta a Laurens Bancroft, el clásico megalómano que recluta a detective privado con erótico resultado”.

“Protagonizado por: Impresiona más desnudo que vestido de Robocop, Sister Arm, Purefoy K. Dick, El Fantasma de tu Ex Novia, Este señor con el pelo rojo que aparecía en Amanecer de los Muertos lo podía haber dibujado José Luis García López, Referencias Literarias, Afroamericanos que sobreviven a la trama, La Abuelita se Tatúa, Fases enteras de Mass Effect, Katanas, La frustración de las hermanas Wachowski al no haber podido rodar algo así desde Matrix, Hackers Mágicos, Armas Tuneadas, ¿Ése no salía en Galáctica?, La Resistencia, Ser Rico es Malo, El Hombre Rinoceronte, ¡Bang! ¡Boom! ¡Trash!, ¿Eso es una mochila rosa? ¿Con luces? ¿Dónde puedo comprar esa mochila? En serio, quiero esa mochila… Para mi hija. Esto, sí, para mi hija.”

“Una delirante fantasía de ciencia-ficción pulposa que te mantendrá pegado al asiento mientras te dedicas a coleccionar referencias de otros libros, películas o videojuegos, pero con suficientes ideas originales y sentido del humor como para que te metas en la historia y te comas los diez episodios del tirón”

“Una narración tontorrona pero que esconde detrás de los disparos, los coitos y los remiendos varias reflexiones interesantes. Una, la más obvia, sobre hasta qué punto el final de la muerte se convertiría en una forma más que posible de perpetuar las injusticias sociales. Otra, la más sutil, sobre cómo la disrupción tecnológica, cualquier disrupción, termina superando a las personas y la regulación se va haciendo de forma chapucera y un poco sobre la marcha". La gig economy llevada a sus últimas consecuencias.

“Un universo de ficción al que le sentaría bien una segunda temporada con otros personajes e historias, rollo Sin City. Siempre que, tarde o temprano, volvamos a ver a Kovacs, aunque en otro cuerpo. Tenemos que reconocerle sólo por la mochila rosa”.

“En serio, si ves esta serie como si fuese la próxima Juego de Tronos, como si hubiese un Nolan detrás o con las expectativas demasiado altas, estás perdido. Pero si te dejas llevar disfrutarás de lo lindo. En eso se parece a Stranger Things. Entiendes por qué funciona mientras la estás viendo, pero no por ello dejas de divertirte”.