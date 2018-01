Hay Noticia: la diferencia entre la sátira y las noticias falsas

Hay Noticia lleva un par de días en la sección de noticias de Google porque dos medios importantes se han fijado en este fenómeno. El primero fue El Confidencial, que llamaba a sus autores "genios" en el titular. Sin unas comas simples que te ayuden a digerirlo. "Genios". Como si hablásemos de Vincent Van Gogh. El siguiente fue El País, que se subía a la noticia de la competencia aunque con un texto más reflexivo y un titular que al menos llevaba a la esencia del debate.

No quería escribir sobre esta web. No tenía el menor interés en hacerla aún más popular de lo que se ha vuelto. Y están funcionando muy bien. Si nos atendemos a similarweb.com, tienen más tráfico que medios que respeto y que intentan contar las cosas que suceden. Pero es que los dos medios ya mencionados insisten en algo en lo que no estoy de acuerdo. Dicen que Hay Noticia es un medio satírico.

Durante mucho tiempo, la única noticia que tuve de la existencia de esta web fue gracias a los esfuerzos de Maldito Bulo. Para quien no les conozca, y supongo que ya deben ser pocos teniendo en cuenta su creciente presencia mediática, hablamos de una de las iniciativas más importantes de nuestro periodismo, que además acaba de ser recompensada con un puesto dentro del grupo de alto nivel que investigará a escala europea el fenómeno de las Fake News. Clara Jiménez Cruz está entre los 39 elegidos, y podemos sentirnos orgullosos de ella, de Julio Montes y del trabajo de todo su equipo.

Cuando Maldito Bulo habla de ellos, es concluyente.

NO.No han detenido a dos monaguillos en Galicia por meter marihuana en el botafumeiro. Proviene de una web de noticias falsas. Más bulos en https://t.co/lJOOclmXZc pic.twitter.com/umvjaasLJy — MALDITO BULO (@malditobulo) 10 de enero de 2018

Porque eso es lo que son. Una web de noticias falsas. La definición misma del concepto de Fake News.

Qué son las 'fake news'

En su ponencia en el Foro de Gobernanza de Internet (IGF), que se celebró en Madrid el pasado noviembre, el profesor Bill Dutton, director del Centro Quello de la Universidad de Michigan, hizo una útil distinción entre ‘fake news’, filtros burbuja y cámaras de eco. Quedémonos con su primera definición: "las noticias falsas se definen como noticias falsas creadas con el único objetivo de generar ingresos por tráfico", si bien el uso que ha dado al término el presidente de EEUU, Donald Trump, ha ampliado artificialmente su significado.

En mi opinión, Hay Noticia no es humor. No es sátira. Al menos, según las definiciones de ambas cosas de la RAE. Pese a lo que diga en las condiciones de su web, se limitan a jugar con la mentira con ánimo de lucro y se aprovechan para ello de la credulidad del prójimo y de dos molestas costumbres de los medios modernos: copiarse unos a otros sin comprobar el origen de la información y forzar al máximo los titulares para conseguir tráfico. Supongo que poner que eres "satírico" al fondo de una página puede servir para librarte de alguna demanda, pero no te convierte en humorista.

Hay Noticia es una web de noticias falsas que gana dinero haciendo que la gente viralice sus noticias falsas y haga lo mismo que haría con otras auténticas. Tuitearlas, compartirlas por Whatsapp, ponerlas en Facebook... Bastante malo es que los medios estemos fragmentados o que busquemos siempre noticias lo más llamativas posibles para conseguir tráfico y atraer la atención. Claro que a la gente le interesan más las cosas llamativas que las serias. Pero al menos los periodistas que aún creemos en esto intentamos hacer que lo que contamos incorpore toda la verdad posible. ¿De verdad la solución para conseguir tráfico es dejar de esperar que sucedan cosas increibles para empezar a inventárnoslas?

Y sí, supongo que eso ya existe. En una forma mucho más noble, se llama literatura. También se llama sátira, como la que hacen revistas de verdadero humor como El Jueves, Mongolia o la (tristemente) extinta Orgullo y Satisfacción. Si quieres un formato web, tienes un humor magnífico en El Mundo Today, con hilarantes resultados y sin llevar a engaño a la gente.

¿Pero qué diferencia El Mundo Today de Haynoticia.es? Muy sencillo. En El Mundo Today no se generan noticias plausibles y todo lo que se cuenta es ridículo y tronchante. Haynoticia.es funciona, y sus autores lo reconocen, porque la gente comparte sus engaños como si fuesen reales. Cuando leo El Mundo Today me río, porque sus autores son graciosos. Cuando he tenido que mirar Haynoticia.es, no me ha hecho ni sonreir. Sólo he pensado en las consecuencias de que la gente se crea sus mentiras y las comparta. Y empiezan a estar cerca en volumen de tráfico.

Obviamente, Haynoticia.es no es la única web que se dedica a estas cosas. El diario As publicaba hace poco una pieza en la que sugería utilizar la web 12minutos.com para crear "bromas" para tus amigos. Estos ni siquiera tienen que tener un equipo de redactores para crear las mentiras, cuentan con la participación del público para hacerlo. Como editores, aparece una compañía belga, C.B. Media Vibes. También dice en el aviso legal que es una web de "entretenimiento".

Como creo en la libertad de expresión, no son partidario de hacer absolutamente nada contra estas webs, más allá de utilizar mi propia libertad de no leer lo que hacen. Pero tampoco considero que sean "genios", "humoristas" o "cómicos". O si lo son, no me parece que ejerzan cuando escriben ahí.

¿Una buena herramienta contra las noticias falsas? La extensión para Chrome que ha puesto en marcha Maldito Bulo. No sólo te avisa de cuándo una web es sospechosa, sino que también te permite notificar cuándo hay informaciones incorrectas en medios convencionales para que puedan realizar el fact-checking correspondiente.

Con todo esto, no dejo de pensar en Terry Pratchett. En The Truth, hablaba de cómo los periodistas muchas veces contamos 'news' y otras, 'olds'. Unas cosas nuevas y otras que son atemporales y que puedes contar cuando quieras porque siempre están vigentes. Hoy vivimos en un mundo en el que, además de intentar crear 'news' y 'olds', los medios tenemos que convivir y competir con los 'fake'.

Nos adaptaremos, como a todo. Pero es agotador.