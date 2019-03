Weird City: los cuentos asombrosos del Dr. Negari

¿Has oído hablar de una serie que se llama Weird City? Es una antología cómica de ciencia-ficción que están comparando con Black Mirror y que tiene como co-creadores a Jordan Peele (Key&Peel, Get Out) y a Charlie Sanders. Tenéis los primeros capítulos en YouTube Premium porque, como bromeaba el propio Sanders en una entrevista, el resto de canales dijo "no".

YouTube Premium es el Netflix de Youtube. A cambio de 12 euros al mes, te permite disfrutar con la pantalla apagada de los vídeos y te ofrece algunas series interesantes.

¿La gran ventaja? Si aprovechas el mes gratis que te ofrecen, puedes ver del tirón cuatro de sus series más interesantes: Cobra Kai, la continuación definitiva de Karate Kid, que utiliza la línea argumental que se inventaron en Cómo conocí a vuestra madre, conviertiendo en protagonista al villano de la primera película, Johnny Lawrence; Wayne, una de las mejores series del año, y de las menos conocidas, absolutamente inclasificable pero maravillosa; Impulse, la continuación de la infravalorada Jumper de Doug Liman y Weird City.

En Empreseriado voy a intentar compatibilizar mi pasión por el mundo de la economía y de la empresa y la cantidad de horas que dedico a la ficción. Y Weird City es una forma magnífica de empezar.

Quien conozca a Jordan Peele sabe qué podemos esperar de uno de los creadores más originales de los últimos años. Uno que lo mismo participa en Epic Rap Battles of History que se convierte en meme con el skit del Obama Meet and Greet, lanza la canción de piratas más respetuosa con las mujeres o se inventa Get Out, un titulo de comedia/terror que es casi un género en sí mismo.

El origen de Weird City tiene que ver mucho con la serie Key&Peele, en la que Jordan era el coprotagonista y Sanders, uno de los guionistas. Aunque la gente está comparando demasiado la nueva serie de seis episodios con Black Mirror, Sanders no deja de repetir en todas sus entrevistas que es mucho más razonable acordarse de las Amazing Stories (Cuentos Asombrosos) de Spielberg durante los años 80.

¿Alguien más se acuerda del chico magnético de The Main Attraction? El guión era de Brad Bird (Los Increíbles, Misión Imposible) y Mick Garris (Masters of Horror, Apocalipsis), que colaboraron en esta serie y también en el clásico *batteries not included (traducida en España, con el gracejo habitual de la época, como Nuestros maravillosos aliados). Pues Weird City bebe de esas fuentes.

El problema de comparar Weird City con Black Mirror es que las comparaciones no se sostienen. Te pueden gustar las dos, pero no si piensas que tienen algo en común. De hecho, la serie de Youtube se parece más a algo ideado por Monty Python o a la Guía del Autoestopista Galáctico que a las historias admonitorias de Charlie Brooker.

La premisa de Weird City bebe también del mundo MAGA de Donald Trump y sus empeños en levantar un muro y del imaginario cómico de Mike Judge (Idiocracia, Trabajo Basura o Silicon Valley). Concretamente, Weird City es una ciudad en la que un muro separa, literalmente, a quienes tienen de quienes no tienen.

He leído críticas que dicen que a Weird City le falta colmillo en su crítica social. Pero quien las escribe no parece capaz de salir de las obviedades morlockianas tipo Elysium.

Weird City tiene crítica social porque imagina un sistema razonablemente equilibrado -no es lo mismo que justo-, se ríe todo lo que puede de "los que tienen" y remarca la humanidad y libertad de quienes no tienen. Remarca el carácter aspiracional de tener pero incide en el hecho de que no eres menos humano, digno, divertido o tolerante por vivir en una zona menos acomodada y privilegiada.

El episodio del grupo de amigos intentando "patrocinar" a un "niño pobre" es absolutamente maravilloso y lleva a los extremos la idiotez de quienes se empeñan en regodearse en una superioridad moral basada en la riqueza y la capacidad de compra. Por no hablar de que llevo desde que lo vi pensando en que quiero comer melón.

"Los que tienen" son asignados a sus parejas, se ven obligados a comer en determinados restaurantes, no practican sexo cuando adolescentes, son extremadamente respetuosos en las fiestas y en las fraternidades ("¡Vamos a buscar mujeres a las que respetar!") y viven en una burbuja irreal en la que el verdadero titiritero es el Doctor Negari, un tipo casi mítico y absolutamente chiflado encarnado por el legendario LeVar Burton (Raíces, Reading Rainbow, Star Trek).

Es una figura que lo mismo está detrás de la rareza de una casa inteligente demasiado obsesionada con sus inquilinos, que con la creación de una nueva forma de vida o con la búsqueda de nuevas formas de encontrar a tu pareja ideal. Un empresario transtornado que, por ahora, parece una combinación entre el Dr. Strangelove y

Tomarte Weird City demasiado en serio es absurdo. No es una fábula con moraleja, como Black Mirror. Es un matarratos sin pretensiones llenos de bromas internas, bailes ridículos y un reparto sorprendente, con gente como Dylan O´Brien, Ed O´Neill, Rosario Dawson, Sara Gilbert, Steven Yeun, Gillian Jacobs y un Michael Cera extraordinario.

Lo bueno de esta serie es que con un par de episodios sabes si conectas con su humor surrealista y si vas a poder seguir. Si no te gusta, supongo que siempre podrás mudarte a Irmingblam. Aunque es demasiado húmeda en esta época del año.