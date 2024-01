Política partidista

Desde siempre me ha interesado mucho la política. Admiraba las carreras de los políticos de la Transición y de los sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar. Entendía la política como el culmen a una trayectoria impecable, como una labor de servicio a los ciudadanos y como un medio para mejorar la vida de los demás.



Hoy día los políticos viven por y para sus partidos, convirtiéndose en servidores de los que les colocan en las listas, y no los ciudadanos que los votan. Solo así si se entiende que un diputado de Extremadura o Castilla y La Mancha vote en contra de los ciudadanos que representa, porque únicamente les importa lo que diga el presidente de su partido.



Esto ocurre porque a la mayoría de los políticos no se les conoce beneficio alguno fuera de la política. Para todos estos ciudadanos ser político es un fin para vivir y no un medio para servir a la ciudadanía. No existen las voces críticas por el miedo a que les echen y no saber como ganarse la vida después.



De esta forma, hemos visto cómo se han concedido privilegios absurdos a las comunidades autónomas más ricas por parte de los representantes socialistas de las más pobres. España, ahora, es mucho más desigual que antes.



La igualdad se consigue dotando a los españoles de las mismas oportunidades y posibilidades. Cataluña y País Vasco son dos de las comunidades más ricas, con las mejores infraestructuras, educación y hospitales. ¿Por qué tenemos que seguir fomentando sus economías en vez potenciar las comunidades que lo necesitan? La única respuesta es porque lo necesita el presidente del PSOE para gobernar. Aunque vaya en contra de la igualdad por la que históricamente han luchado; el resto de diputados, agradecidos a su presidente por su puesto, votan lo que este diga aunque sea en contra de los ciudadanos que representa.



En este contexto es imposible que haya voces criticas y valientes. Solo nos queda a los ciudadanos entender que los políticos son servidores y que tienen que luchar por los intereses de la sociedad, no de su partido.