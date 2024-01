Antimadridistas antes que culés

Por ese orden y que quede claro. ¿Cómo es posible que una persona razonable y sensata elija primero y por lo tanto es más importante, ser anti algo , es decir, primero el sentimiento negativo en la vida y luego lo contrario, si acaso? No lo he entendido nunca. Leo en un periódico que un jugador de baloncesto del Barcelona, Brizuela, de origen vasco, ha dicho: "No soy culé, soy antimadridista".

No es la primera vez que leo este titular ya que hace unos años también lo leí en referencia a otro jugador de baloncesto del Barcelona, Oriola: "Soy más antimadridista que culé".



Jamás un jugador de baloncesto (ni por supuesto de fútbol) del Real Madrid ha dicho o publicado "soy más antibarcelonista que madridista". Nunca. Los jugadores del Real Madrid son madridistas por encima de todo y con ese sentimiento positivo les basta y sobra y sin embargo por lo que conocemos y se ha publicado algunos jugadores del Barcelona son antimadridistas en primer lugar y luego, supongo, barcelonistas o culés. Interesante diferencia, ¿verdad?



Lo que más me ha llamado la atención es que ambos proceden de la sección de Baloncesto del Barcelona, club del que proceden la mayoría de los antimadridistas confesos: Guardiola, Piqué, Xavi Hernández ("en Cataluña odiamos al Madrid"), Joan Gaspar ("Soy culé anti madridista y lo que haga el Madrid me la sopla, ni equipo español ni mierdas"), Hristo Stoichkov ("Soy más antimadridista que culé. El Madrid me da asco") y el "club" de los 3 presidentes actuales imputados por la justicia (Rosell, que ya conoce la cárcel, Laporta y Bartomeu, sobre todo el actual Laporta, que no pierde ocasión de hablar del Real Madrid día sí y día no, una y otra vez (madridismo "sociológico", su ultimo aporte), en su más que complicada situación actual económica, deportiva, social y judicial.



Incluso hay antimadridistas entre periodistas y tertulianos culés, destacando entre ellos a dos personajes a los que dedicaré un artículo especial, Cristóbal Soria y Jota Jordi , no por su relevancia, sino porque son talismanes para el madridismo.



El actual entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, cuyo padre es de Almería, ya lo dijo y nunca lo desmintió: "En Cataluña nos enseñan a odiar al Real Madrid desde niños y así, con este sentimiento de odio, crecemos". Muy triste crecer en esa sociedad de odio que es la catalana, contra el Real Madrid y en general contra todo lo español.



No sé si saben los culés que el filósofo alemán Nietzsche dijo: "Sólo se odia al ser superior". Por eso, el Barcelona jamás odiará al Real Jaén (mi equipo de mi ciudad y etapa juvenil), o al Valencia, al Sevilla, Atlético de Madrid, etcétera, sólo odiará al Real Madrid, y de esta forma lo hace cada vez más y más grande de lo que ya es. Elemental. ¿No hay psicólogos en Barcelona que les hagan saber esto a los futbolistas, presidentes, directivos y aficionados?



Por favor, busquen las fotos de estos antimadridistas más que culés, Brizuela, Oriola, Gaspar, Stoichov, Guardiola, Xavi, Piqué, etcétera, y examínenlas detenidamente. ¿No ven el odio reflejado en su alma? Pobres personas y posiblemente malas personas (el peor insulto que puede recibir un ser humano). El tiempo pondrá (ya lo ha hecho con algunos) a cada uno en su sitio.