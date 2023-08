¿De verdad es útil el voto útil?

El bipartidismo nos ha estado bombardeando con el voto útil durante toda la campaña y precampaña, y ahora nos preguntamos si de verdad ha sido útil o no.

La apelación a: "vótanos a nosotros que somos el voto útil", ha quedado desprestigiada. No ha servido para nada, ya que todos los votos útiles de PP y PSOE van a quedar secuestrados bajo el dominio del voto extremista, independentista o populista de izquierdas y derechas.

Han hecho todo lo necesario para que no se puedan presentar partidos nuevos o pequeños, han adelantado las elecciones a toda marcha para coger con la guardia bajada y los cajones del dinero vacíos por las municipales a estos partidos, aún a pesar de que la ley por sí misma protege a los grandes y castiga a los pequeños, pero no les ha bastado. Siguen castigándonos mientras se auto disculpan, pasando el fallo a los que no les han votado, para ellos siempre la culpa la tienen los votantes y nunca ellos.

¡Pues no!, señores políticos, cada vez queda más demostrado que el verdadero voto útil está en partidos moderados y centristas que puedan unir y tratar de formar gobiernos moderados que gestionen los problemas y no las ideologías. Y esto lo demuestra que tanto PP como PSOE han tratado de hacerse con el centro más moderado, absorbiendo y fagocitando a partidos como Ciudadanos, por cierto, ya muerto. No lo saben, pero solo han demostrado que querían sus votos, no sus formas de hacer política, ya que, a la hora de la verdad, se separan de este centro para buscar los apoyos de partidos cargados de ideologías extremas y populistas.

Visto lo visto, desde CONTIGO, apelamos en próximas elecciones a que busquen el verdadero voto útil, que se encuentra en partidos de centro que son los únicos capaces de aglutinar políticas de izquierdas y derechas y pactar gestiones que ayuden a la gente en su día a día, y no pactos que gestionen sillones y cargos.

