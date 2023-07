Por una mayoría absoluta

Ahora que se vislumbra la esperanza, no se puede en esta recta final perder la calma, porque el cambio político es más necesario que nunca. Se trata de combatir el neopopulismo más rancio, un populismo que va más allá de la izquierda malsana del PSOE. Es harto necesario que los separatistas catalanes no gobiernen España, ahora que el PP tiene la posibilidad de neutralizar a los proetarras, porque no suman. Todos ellos unidos restan, separan a España, de su centro, tan necesario para el buen gobierno.

No necesitamos leyes del sí es sí ni a políticas histéricas como Irene Montero o Belarra, este dúo chillón y estridente en el Congreso. Porque la serenidad es más necesaria que nunca, para que haya una educación donde la enseñanza sea lo prioritario.

Porque el género no puede seguir siendo la voz cantante de este, esperemos saliente gobierno, la legislación más contada. Hay algo más necesario, que las conciencias de los españoles salten, se remuevan contra la falta de un futuro prometedor e intergeneracional.

Ahora que toca votar, como se hace desde que hay democracia, ahora que los españoles estamos hastiados de las políticas neocomunistas, es hora de decir basta ya. Basta al despilfarro, a la política internacional sin rumbo ni dirección. Basta ya a lo sombrío, basta a la destrucción del Estado, un Estado que se merece una Monarquía estable y prometedora, un Estado que precisa de políticos de la talla de Feijóo para salir de este atolladero negro en el que Pedro Sánchez nos ha metido a todos: a los jóvenes, a los parados, a los propietarios.

Ahora se puede alcanzar una mayoría absoluta, porque es más necesario que nunca ganar ampliamente, para escapar del extremismo de Vox, este partido que lleva la bandera de España en su propaganda. Porque no son más que eso: los mítines de un Abascal ávido de poder.

Hay que ganar más que nunca a este partido que quiere impedir las políticas centristas. Es necesario arrinconar a Vox, dejarles sin esperanza y fuera de una vez por todas del espectro político de la derecha.

Por eso el voto útil no se puede desperdiciar, pues la amplia mayoría absoluta se puede alcanzar si toda la derecha, la que cree en los empresarios, en la economía libre, en el Tribunal Constitucional, porque también cree en la Constitución, en la Justicia, en la separación de poderes, en el buen gobierno, sí, toda la derecha, se une más que nunca para remar hacia adelante. Para conseguir el timón de un presidente seguro, pero no despótico, que escuche a todos, que gobierne con todos y para todos, lejos de la soberbia que caracteriza a Pedro Sánchez.

Esta nación que nos integra a todos: a catalanes, a vascos, a gallegos, a castellanos, a asturianos, a cántabros, a manchegos, a andaluces, a extremeños, a valencianos, a madrileños, a navarros, a riojanos, a murcianos, a isleños, a ceutíes a melillenses, a todos. Porque todos queremos salir de este agujero, de esta parada del tiempo que no va a durar más, porque no puede durar más, para que los partidos que apoyan a los golpistas catalanes excarcelados, que no cesan de dar al botón del centrifugado, a los que tanto hay que frenar, no nos gobiernen más. Para por fin dejar de odiar.

Hay que votar y decir alto, bien alto ¡basta ya! Y querer ganar con una mayoría absoluta para el PP, sin dejar a España de lado.

Sigue los temas que te interesan