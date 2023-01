¿Gobierno ilegítimo o Gobierno ilegal?

Vamos a intentar analizar si el Gobierno de Sánchez es ilegítimo o es ilegal.

Significado de ilegítimo: que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo y razonable.

Promesas de Sánchez antes de las elecciones:

1. "No podemos permitir que la gobernabilidad de España descanse sobre partidos independentistas".

2. "Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo repito cinco veces, o veinte, con Bildu no vamos a pactar".

3. "Voy a incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir, de una vez por todas, la celebración de referéndums ilegales".

4. "Creo que, lógicamente, lo que se produjo en Cataluña fue un delito de rebelión"

5. "Si pactara con Iglesias, sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los españoles".

Acciones de Sánchez tras las elecciones:

1. Investidura de Sánchez apoyada por grupos separatistas y por Podemos.

2. Cambio de la acusación de rebelión por la de sedición.

3. Derogación del delito de sedición.

4. Rebaja de las penas por malversación.

5. Indulto a los presos catalanes del procés.

6. Mesa de diálogo con el gobierno catalán de igual a igual.

7. Aceptación del catalán como única lengua vehicular en Cataluña.

8. Participación internacional de selecciones deportivas catalanas y vascas.

9. Veto a Felipe VI en Barcelona.

10. Acercamiento de etarras al País Vasco.

11. Transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco.

12. Acuerdo con Bildu para redactar la ley de memoria democrática.

13, Canal de televisión en vasco en toda Navarra.

14. Salida de la Guardia Civil de Navarra.

15. Pacto de legislatura con Podemos.

Podríamos seguir con las innumerables concesiones a los separatistas y a Podemos, pero creo que lo expuesto es suficiente para afirmar, que el gobierno de Sánchez no es ni justo ni razonable, luego es ilegítimo.

Significado de ilegal: que no está permitido por la ley.

Según la ley española, para adquirir la condición de diputado, se debe jurar o prometer acatar la Constitución.

Veamos las fórmulas empleadas para adquirir la condición de diputado, de más de cincuenta políticos de diferentes grupos, que apoyaron la investidura de Sánchez:

1. "Contra el fascismo, el franquismo y el racismo".

2. "Con lealtad al mandato democrático del uno de octubre y al pueblo catalán".

3. "Por la libertad de los presos políticos y exiliados".

4. "Prometo hasta la creación de una república vasca".

5. "Prometo por la república catalana".

De acuerdo con la ley, la investidura de Sánchez fue apoyada por políticos que no han adquirido la condición de diputados, luego Sánchez, legalmente, no es presidente del Gobierno y, en consecuencia, su Gobierno es ilegal.

Ilegítimo e ilegal, ambas cosas.

