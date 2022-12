¿Por qué los dichosos Presupuestos Generales del Estado tienen que ser aprobados en el Congreso de los Diputados?

¿Por qué siendo la gestión una obligación del Gobierno de turno, dichos presupuestos deben ser aprobados por mayoría en el Congreso de los Diputados?

El Gobierno debe gestionar la economía general de la sociedad.

El Gobierno debe ser el responsable.

Si fracasa, la sociedad se lo dirá en las urnas.



Entonces ¿por qué esa necesidad de pasar por el congreso?



Si quitásemos esa obligación, evitaríamos la comercialización de los mismos.

La sociedad tendría las herramientas que el Gobierno entiende le vendrán bien para un desarrollo positivo.

Esa misma sociedad buscará otro médico, simplemente porque no cura, porque no entiende, porque no le interesamos mucho...



Meses perdidos en mercadillos que se dicen “comunitarios”, cuando en realidad son mercadillos elitistas, que buscan sus intereses como partidos de clase que son.



Vivimos una época donde destruir es más rentable que construir. La historia nos lo dirá.

Si no aprendemos del pasado repetiremos los enfrentamientos civiles.

¿Por qué?:



Porque en ellos, son los poderosos los que sacan beneficio.

Porque “En las guerras los ricos supieron ser pobres y los pobres no supieron ser ricos”.

Porque olvidamos lo que decía T.S. Eliot: “Si uno puede realmente penetrar en la vida de otra época, está penetrando en la propia vida”.



El pueblo tiene derecho a exigir al Gobierno de turno unos programas socialmente entendibles, justos y progresistas.

¿A qué viene la exigencia de pasar por el Congreso?



¡Qué los sesudos juristas nos lo expliquen!

Sigue los temas que te interesan