La plutocracia anglosajona

Desde que se consolidó la monarquía parlamentaria tras la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, el sistema de representación ante el rey quedó en manos de terratenientes o lores y florecientes burgueses o comunes, dejando el poder del legislativo en manos acomodadas.

Lo mismo pasa en Estados Unidos, donde hay que saber mucha o ninguna historia para conocer un presidente que no disponga del dinero por castigo. Esta realidad se repite de nuevo con Rishi Sunak. Habrá quien lo vea como un soplo de aire fresco por ser hijo de inmigrantes. No obstante, es otro millonario, otro de los de siempre.

Esto no es una crítica. En la Europa continental tenemos a funcionarios que no saben vivir fuera de su burocracia o personajillos que sólo saben medrar al calor de un partido clientelar. He aquí el quid de la cuestión.

La democracia no debe temer un enemigo externo como Putin, Kim Jong-un o Xi Jinping. El problema somos nosotros, que aceptamos el falso dilema entre plutocracia o clientelismo burocrático.

Quizá debamos plantearnos que el voto útil es dejar de votar a los de siempre para salvar la democracia.

