¿Está mal preguntar la edad?

Soy una gran defensora de invertir en la educación continua y en las futuras generaciones para que se conviertan en agentes de cambio. También creo que es igualmente importante mirar nuestra historia y el pasado y aprender de cómo hemos tratado a los demás desde nuestra posición de privilegio. Muchos/as no tenían voz (y la siguen sin tener en muchos casos) y es importante que tengan la visibilidad y el espacio que se merecen.



También me pregunto qué efectividad tiene estar marcando el calendario con fechas claves como las de 'El Día Mundial de los Pueblos Indígenas' y el 'Día Internacional de la Juventud'. ¿Realmente estamos haciendo algo más allá de un puro gesto cosmético al publicar la fecha en nuestras redes sociales y asistir u organizar un evento pertinente? "¿Y qué entonces?" Cualquiera de estos grupos puede preguntar y con razón después de leer nuestras publicaciones o 'reposts' en las redes sociales.



Creo que es muy difícil tratar de cambiar el mundo con soluciones a corto plazo en lugar de mirar hacia afuera y aprender de las mejores prácticas con un enfoque innovador y a largo plazo.



Hay una percepción de que no parece que le hayamos preguntado a cualquier minoría o grupo de menor representación qué creen que deberíamos hacer de manera práctica y colectiva para promover la igualdad. Parece que todos hacemos suposiciones sobre lo que cualquiera de ellos pueden necesitar para sentir que pertenecen, pero nunca les pedimos directamente que expresen su propia opinión sobre el asunto y mucho menos tenerla en cuenta.



¿Nos estamos olvidando también de cuánto valor, experiencia y conocimiento pueden compartir otras generaciones, como el llamado ‘Talento sénior’? Tenemos una oportunidad de revisar las prácticas actuales de gestión del talento sobre cómo atraemos, seleccionamos y retenemos nuestro talento; cómo podemos abordar los sesgos conscientes e inconscientes para reconstruir la confianza, identificando las barreras actuales en nuestras prácticas no solo durante la atracción sino también durante sus carreras en cualquier organización; asegurar que todos tengan las mismas oportunidades de crecer, con sistemas transparentes y rigurosos de promoción y desarrollo y finalmente retenerlos; pero no como resultado de un enfoque reactivo sino como resultado de planes a largo plazo de inversión en educación para desarrollar prácticas y comportamientos inclusivos sostenibles: hacer que el mejor talento disponible tenga igualdad de acceso, oportunidades y condiciones, independientemente de su edad o si están o no cerca de la jubilación.



Necesitamos hacer cambios con una perspectiva estratégica y a largo plazo para que puedan ser sostenibles y tengan credibilidad (para que no sean solo un ejercicio cosmético o de marca, ya que los cambios necesitan tiempo) o solo porque queremos hacer lo correcto. Los Jóvenes son el futuro y tienen la oportunidad de disfrutar de una educación arraigada de comportamientos inclusivos que contribuirán a un talento diverso, como futuros empleados o simplemente seres humanos.



Es importante, en mi opinión, ser muy conscientes de no caer en la trampa de la discriminación por edad y descartar el valioso conocimiento de muchas generaciones, ya que podrían tener un impacto importante como mentores y coaches para nuestro presente y futuro Talento.

