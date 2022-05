La lógica de lo imposible

Yo sé, parece absurdo. En primera instancia, los términos LÓGICA e IMPOSIBLE se excluyen. En la misma línea, no se siguen. ¿O acaso existe un camino lógico, una secuencia ordenada de pasos, para, por ejemplo, comerse una paella valenciana sin abrir la boca, sin utilizar una herramienta, sin recurrir a la locomoción del cuerpo humano, propio o de una tercera persona? ¡Imposible! ¿No?



Bueno, de no ser que, para responder esta inquietud, entremos en el terreno de lo inverosímil, en la fantasía.



Y ahí, precisamente, es en donde nos situamos con este Real Madrid modelo 2021-2022. En la fantasía, en la lógica de la ilógica. Porque, al menos dentro del terreno de la realidad, donde rigen poderosas leyes físicas para los cuerpos, donde ciencias como la estadística parecen tener siempre la última palabra, no hay cómo, a través de una receta bien argumentada o mediante una formula matemática, explicar por qué el conjunto de Carlo Ancelotti está en la final de La Champions League. No hay cómo.



Sin embargo, como parte importante del desarrollo humano gira alrededor de ofrecer un sentido narrativo (¿lógico?) sobre el hecho -cualquier hecho, todo hecho- y, gústenos o no, el hecho en cuestión es que el Real Madrid le arrebató las llaves de la final al poderoso City de Guardiola, debemos bregar por desentrañar la explicación.



Bueno, si es que existe.



Y sí, como ya dije, la explicación existe en el ámbito de lo sobrenatural. En la utopía, en la gesta heroica, en el mito. En esa brevísima intersección entre lo que es producto de la fantasía y lo que rige el universo natural, la realidad. En el milagro. En ese momento mágico en que, contra todo pronóstico, el piloto hace una maniobra y el avión, que se iba a reventar contra la tierra, acuatiza en el río Hudson. En ese instante de máxima lucidez en el que, aunque vencido, el héroe lanza una ultima piedra con su honda y vence a Goliat, aquel gigante bíblico.



Sí, no hay más explicación. El Real Madrid ha descubierto, quizá sin darse cuenta de ello, que existe una lógica de lo imposible. Que luchar hasta desfallecer como un todo, como un solo cuerpo, rompe los cuadriculados límites que constriñen la existencia a la esfera de lo posible. Que la fe, literalmente, mueve montañas. Que hay un portal cuántico que posibilita que lo inverosímil se sitúe del lado de lo verosímil.



En cursos pasados, ese descubrimiento ya lo padeció El Atlético de Madrid. Los colchoneros fueron campeones de la Champions en la edición 2013-1014 hasta que en el minuto 93, sí, 93, Sergio Ramos, quizá en la última jugada del encuentro, igualó el marcador y mandó el desenlace del partido hacia la prorroga. Y, en este curso, esa cruda realidad, esa realidad que no tiene explicación, ya la padecieron el PSG, el Chelsea y el City.



¿La padecerá el Liverpool?

En breve lo veremos.

