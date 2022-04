El día y lugar adecuados

Siempre será merecedor de elogio aquel, que encontrándose en situación de éxito profesional "dependiente", consiga nuevas metas personales en espacios diferentes a su actividad diaria, (suscribo "dependiente" por el hecho de estar comprometido y sometido profesionalmente a una empresa).

Siempre se podrá decir de esa persona que es "valiosa per se".



¡Cuántos sinónimos nuevos, de la palabra “amistad”, están apareciendo en nuestros frenéticos días, destacados por el ansia de conseguir ayer lo que la mayoría consigue mucho más tarde!



En el mundo de la corruptela barata, el primo es amigo, el tío es amigo, el suegro es amigo, el compañero es amigo, el listillo es amigo, el funcionario es amigo…

Sin embargo, la realidad es que todos ellos, el amigo, el tío, el suegro, el compañero, el listillo, el funcionario… son “primos”.



Los "héroes" arrastran guerreros. Los "ladrones" llevan consigo “hambrientos”. Los “aprovechados” procesionan con “chupópteros”



En la tragedias bélicas los “ricos” saben refugiar su fortuna y parecer pobres… Los “pobres”, sin embargo, se rodean de lo ajeno por parecer ricos…

Finalizada la contienda “EL RICO SEGUIRÁ SIENDO RICO y EL POBRE SEGUIRÁ SIENDO POBRE”.



Hemos creado una sociedad obsesionada por “TENER” y si para ello es necesario subir pisando cabezas, lo haremos.



Pasan los siglos y no hemos sido capaces de adaptar las leyes, su cumplimiento y sus sentencias… Vivir sin libertad, rodeado de facilidades personales, como cobijo, comida, trabajo, asueto y cierta comunicación social, no es tan duro, termina siendo un privilegio, un agravio comparativo con el que vive en libertad pero sin muchas de esas cosas.



Por todo ello, hoy, la CORRUPCIÓN termina siendo un INTENTO que, si sale mal, es superable, pero, si sale bien, “A VIVIR QUE SON DOS DÍAS”.



No señalo… TODOS conocemos los ATAJOS y a todos les hemos puesto NOMBRE.

