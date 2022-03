Las "subastas" de electricidad en España

Hoy quiero hablaros de las subastas en general y de las subastas de la electricidad en España, en particular.

Todos sabemos mas o menos como funcionas las subastas. Para celebrarlas se reúnen en alguna empresa especializada, diversos objetos de mayor o menor precio en el mercado y a la vez se reúnen en el mismo local, una serie de personas físicas y/o jurídicas que pueden estar interesadas en comprar alguno de los productos, objeto de la subasta.

A continuación, empiezan las ofertas de los asistentes y cuando se llega a una puja que el subastador ve que nadie está interesado en subirla, entonces dice “adjudicado” y la ultima persona que es la que ha ofertado o pujado por la cantidad mas alta, se pone en contacto con la empresa de subastas para pagar el importe correspondiente y poder acceder al objeto subastado. Es decir, el precio final del objeto subastado solo se conoce cuando la subasta se da por terminada.

Sin embargo, en las subastas de la electricidad en España, debe haber alguna regulación que no conozco, pero en mi opinión no deberían llamarle “subasta”

Todo esto viene a no entender las noticias que oímos o vemos en radio y televisión, cuando a las diez de la mañana dicen:

“En la subasta de la electricidad de hoy a la 08:00 horas, el precio del megavatio ha alcanzado los 400€, y el precio que alcanzará a las 20:00 horas será de 450€”

¿Cómo es posible que se conozca el precio que alcanzará la subasta 12 horas antes de celebrarla?

¿Existe alguna regulación o procedimiento especiales que mediante fórmulas matemáticas se pueda extrapolar el precio que alcanzará el Megavatio con tanta anticipación?

Una aclaración en este asunto creo que seria muy clarificadora para todos, ya que la información que recibimos parece, por lo menos, confusa, seria conveniente conocer como se realizan estas "subastas"

