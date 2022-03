2019 VOX 3.656.979 votos

Según la oposición el 15% de los españoles habrían votado extremismo y antieuropeísmo.

Hay que reconocer que el extremismo puede ser ideológico, verbal, violento…

Hay que reconocer, también, que el sentido original del concepto “extremismo” se ha ido diluyendo de tanto querer amasar en la misma harina el “huevo” a batir.

Conceptos como racismo, xenofobia, miserables, sectarismo, facha, fascismo…, de tanto utilizarles, como el estropajo en casa, van perdiendo sentido y sobre todo valor.

Para ser de “extrema derecha”, primero tiene que existir un auténtico partido de “centro derecha”.



Observemos un hecho concreto que se produce en cualquier democracia “libre y activa”:

Detrás de todo acto público, como manifestaciones, festejos, procesiones, celebraciones, aparecen los servicios de limpieza, recogiendo la “mierda” que todos y cada uno de los asistentes ha ido dejando sin ningún escrúpulo…, comienza un murmullo, se oyen voces, se plantan…, no hay derecho ¿por qué no se exige limpieza a los asistentes?



Curiosidad: los “malos” son los que limpian la “falta de respeto” a la democracia.

Conclusión: los “malos” se levantan y, “exagerando” sus quejas, gritan, protestan y a veces hasta parece que son “auténticos malos”.

Investigación: Es un grupo que se hace llamar “VOX”.



Cada cual que interprete esta alegoría como quiera, seguramente cambiará el final.

¡Muerte civil para aquel que no piense y se someta a mis ideas!

Señores del Partido Socialista, señores del Partido Popular, señores de… ¿por qué no denuncian a los responsables de aprobar los Estatutos y dar el reconocimiento público como Partido Político, a esos que ahora llaman EXTREMISTAS de DERECHA?



Puede ser, sin ninguna duda, que ciertos partidos, VOX por ejemplo, exijan, con excesiva violencia verbal, que se cumplan las leyes y se corrijan los desmanes…, SÍ, puede ser…, pero eso, señores, no es EXTREMISMO eso es cumplir el JURAMENTO que todo Partido y todo Diputado hace cuando actúa como POLÍTICO.



Ahora, de repente, defender las fronteras, exigir una emigración controlada, solicitar auditorías de subvenciones de dudosa finalidad, denunciar las malas “praxis” gubernamentales, defender las Fuerzas Armadas, manifestar el falso feminismo… todo eso y más, ahora por manifestarlo ALTO, FUERTE y CLARO es EXTREMISMO.



Vuelvo a insistir, VOX, en ocasiones manifiesta el problema grave de las “Comunidades” y desearía anularlas o modificarlas sustancialmente.

Eso, algunos lo consideran ilegal, pero querer aniquilar la Monarquía dicen que es un derecho.



Debemos entender que la DEMOCRACIA admite los criterios divergentes y su defensa, siempre y cuando se proceda dentro de la normativa constitucional.

Parece ser que negociar el futuro nacional con partidos separatistas, con grupos que han hecho desaparecer a más ochocientas personas y con Comunidades únicamente interesadas en mantener sus privilegios, eso sí es CONSTITUCIONAL.



Prometer y no cumplir… Mejorar el concepto “mentir” en el día a día de un Gobierno… Emborronar el cristal de la “transparencia”… eso no es “extremismo de Estado”…



Mejor no seguir… No milito en VOX… pero me gusta la JUSTICIA



¡Que los Dioses, perdonen la hipocresía de quienes dicen defender el diálogo, pero sólo admiten sus “palabras”, sus “siglas”, sus “ideas” y sus “intereses”…



Quizás lo que se debería hacer sería SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL…, de ese modo España podría ser gobernada por Partidos con suficiente peso electoral sin necesidad de minorías “interesadas”.

