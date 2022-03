El tobogán de la actualidad.

Llevamos quince días desde el inicio de la guerra en Ucrania, ¿se acuerdan del maremoto político que acabó con el liderazgo popular de Pablo Casado?, ¿y de las comisiones cobradas por el hermano de Isabel Díaz Ayuso por contratar mascarillas con la comunidad autónoma presidida por aquella?, ¿y de la sexta ola del Covid-19?, ¿y de Merkel?, ¿y del Brexit?, ¿y del ‘procés’?, ¿y de las cremas antiarrugas robadas por Cristina Cifuentes que acabaron con su carrera política?, ¿y de aquel primer presidente afroamericano de los EE.UU.? …¿y de quién le sustituyó como inquilino de la “Casa Blanca’?, ¿y de los dos antecesores varones de Christine Lagarde al frente del FMI y los errores que acabaron con sus carreras públicas?, ¿y del rescate financiero realizado en España que no iba a costar un duro al ‘contribuyente’ patrio?, ¿y de Caja Madrid, trescientos años después convertida en cenizas por políticos arribistas de uno y otro lado?, ¿y de los tiempos anteriores a 2008, cuando antes de la caída de Lehman Brothers, se podía leer la prensa, a diario, sin desasosegarse?.



Hoy, cuando han hecho fortuna personajes de éxito que opinan de todo, llamados en la jerga ‘opinólogos’, se trate de política, futbol, cualquier otro deporte, toros (bueno, de ésto no porque en este tiempo no forma parte de lo bien visto), economía, fiscalidad, abusos (sean del tipo que sean), comercio, tecnología, cambio climático, energías limpias y de las que no lo son, nacionalismos, globalización, movilidad, cultura, igualdad y desigualdad, etc… la actualidad devora la realidad y la prensa ha vivido un proceso de “tuitearización” (discúlpenme la palabreja) donde la reflexión de antaño ha sido fagocitada por poco más de los ciento cuarenta caracteres de un ‘tuit’.



Quizás esa falta de memoria sobre lo que ocurre y ocurrió, esté en la base de la singularidad de quienes protagonizan, en este momento, el centro de la escena social, política y económica del país. No hablo solo de dirigentes políticos, que también, sino de cualesquiera protagonistas de la actividad empresarial o social. ¿Alguien se acuerda de las promesas no cumplidas del actual presidente del gobierno en sus campañas electorales?, ¿y de las de sus predecesores?, y no vale la estadística ‘ad hoc’ con el resumen de las cifras de los porcentajes de lo que se dice haber cumplido. Como ejemplo baste recordar cuantos partidos políticos de los que forman la actual mayoría parlamentaria que apoya al gobierno de Pedro Sánchez, incluía la derogación, completa, de la Reforma Laboral de Rajoy y del PP, para finalmente terminar modificando levemente alguno de sus aspectos, sin entrar en la esencia de ella, que llevó a decenas de miles de trabajadores españoles a perder sus puestos profesionales.



Habrá quien diga y defienda que lo que sucede es que nuestra sociedad hoy tiene ‘memoria de pez‘, pero no nos equivoquemos, la memoria es de los sujetos, y estos reaccionan y actúan según determinados intereses. Aquella mano impuesta sobre el ‘cogote’ de Rodrigo Rato, al ser detenido por la policía era un editorial a una determinada época política y a una forma de hacer, y de deshacer, pero llegaron otros eventos mediáticos, en cascada, en riada, en catarata, con sucesivos protagonismos y ahora don Rodrigo gestiona el resto de sus días alejado de los focos mediáticos, igual que algún otro conocido suyo que puede parecer que emprendió el camino del más allá, pero solo como coartada para disfrutar del bonancible clima de un determinado paralelo geográfico, pasando desapercibido (eso cree él) …y sin hacer ruido.

