La prudencia con cordones

Mal comienzo es “apostillar” posturas políticas.

Todos los partidos tienen sus “zonas” incomprendidas o mal expresadas.

Ningún partido tiene derecho a “señalar”, a nadie; sí se tiene derecho a preguntar para entender y después, “decidir”

Cuando digo “a nadie” quiero decir “a nadie”.

Todo Partido tiene sus Estatutos. Todo Partido tiene sus interpretaciones. Todo Partido tiene sus formas. Todo Partido actúa de distinta manera.



Una idea, convertida en proyecto, expresada de distinta forma y editada según determinados formatos, puede, al final, ser abrazada o condenada dependiendo de su COMPRENSIÓN.



VOX, por ejemplo, tiene sus ideas claras, puede que alguna mal explicada, mal expresada y hasta mal defendida, pero son CONSTITUCIONALES.

VOX, por ejemplo, en ocasiones utiliza una “lima demasiado áspera”, pero la pregunta es, ¿hay que limar?... Si la respuesta es SÍ, quizás la discusión esté “en la forma de limar” y no si VOX merece un “CORDON SANITARIO o DEMACRÁTICO”.



Mal comienzo, señor Feijóo, es negar al contrario, mirarle de forma sabuesa, considerarse mejor… porque todo eso, no olvide, se aplica a millones de españoles. Debemos pensar ¿por qué?



Como ejercicio de sinceramiento personal sería interesante plantearse ciertas preguntas:

• El concepto Frontera.

• El concepto emigración humana y responsable.

• El concepto “Asociación”, “ONG”, “Fundación”, “Agrupación”: Fines-Desarrollo-Resultado y Auditoría.

• El concepto “Auditoria” de Subvenciones, de Ayudas a Fondo Perdido, de Inversiones.

• El concepto “Autonomía”, es Constitucional… ¿Puede modificarse la Constitución?

• El concepto “Politización” de muchos conceptos sociales.

• Etc., Etc., Etc.



Planteadas, discutidas serenamente y respondidas en conciencia, seguramente modificaríamos el concepto ULTRA.

No es justo distorsionar los conceptos y manipular las formas. Muy mal por parte de VOX si nos fijamos solamente en sus formas, muy mal por parte de los contrarios si pierde la perspectiva.



Cuando un Partido deriva “prudentemente” en defensa de una sociedad “preocupadísima”, es normal que se encuentre en el camino a “muchos cansados”, sin trabajo, sin perspectivas y en muchas cosas “olvidados”… RESULTADO: el puño de la desesperación y la firmeza en sus formas, igual a VOX… la pura lógica nos dice que en esos casos siempre se exagera en las formas pero no en las ideas.



Por todo ello, señor Feijóo-PP, los “cordones” de todo tipo pueden terminar pareciéndose a los “condones”, prácticos, pero no “naturales”.



El Partido Socialista, pescador aprovechado, huele y oye como los perritos callejeros… No hace falta acercarles la carne, la huelen simplemente con el nombre.

