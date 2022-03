El partido Podemos defiende la no intervención

Escuchando a los dirigentes del partido Unidas Podemos me ha venido a la cabeza la queja recurrente de la izquierda española por la postura de Francia, Inglaterra y Estados Unidos al negarse a suministrar armas letales a la República durante los primeros meses de la guerra civil española.

Escuchando a estos señores y señoras hablar de que no se puede hacer la guerra en nombre de la paz, de que las mejores armas son las palabras etc, etc, me pregunto si debieran revisar su opinión. ¿Hiceron bien las democracias en "dar una oportunidad a la paz"?

Me temo que en su respuesta pesará la distribución de papeles en el conflicto cuando la víctima de la agresión es un camarada, la paz se defiende con armas, cuando no es así , la paz se defiende con palabras y buena voluntad.

