Madrid es Castilla pero no Galicia

Los días previos a las recientes elecciones a la Junta de Castilla y León desde las izquierdas de los distintos medios clamaban que Castilla y León no era Madrid, haciendo referencia a las pulsiones políticas de los electores castellanos y leoneses, y las de los madrileños.

Madrid siempre ha sido Castilla, no hay más que ver el origen de la gran parte de los pueblos y la capital. Y en Madrid como en Castilla calan por sus hechos a las personas, que como Isabel Diaz Ayuso, cuando te miran sabes que no te mienten.

Las izquierdas lo saben, y temen la credibilidad que transmite y su sencillez. Es como la mayoría de los españoles. Y eso es lo que mueve y despierta a las gentes allá por donde va.

En las recientes elecciones de Castilla y León se ha podido comprobar. Isabel apareció al comienzo de campaña y disparó la movilización allí por donde fue. Pero algunos políticos no lo querían ver pensando que iban sobrados. Como la realidad es tozuda, lo digan Pedro, Pablo, Teo, o sus aplaudidores, llegaba al último día y las encuestas del PP bajaban al nivel del PSOE, y la volvieron a pedir que apareciera en el cierre de campaña. El resultado fue que se salvaron los muebles por poco.

Envueltos en su enorme ego y su ciega envidia Pablo y Teo decidieron que había que acabar con Isabel Diaz Ayuso como fuese. Los más rastreros métodos de ilegalidades utilizados y de espionaje, se les volvieron lanzas, y viendo el apoyo social de ella, todos sus mantenidos les dejaron de apoyar, buscando su mantenimiento en otro, mientras explotaba el partido.

Ahí apareció la figura del rajoyista Alberto Núñez Feijoo como salvador, intentando evitar molestar a las izquierdas de todos los partidos y medios de comunicación, mientras votantes del PP siguen aclamando a Isabel Diaz Ayuso.

Ahora se verá que Galicia no es Madrid. Los métodos de su "rey" Alberto, que lleva gobernando varias décadas, no sirven para Madrid. Cuando Feijoo elija portavoz, su prolongación para dar la batalla en el Congreso de los Diputados, se verá si elije a una Cayetana o a una Cuca. En Madrid los métodos son los de su "reina" Isabel. Reivindicar sin complejos "comunismo o libertad".

Para intentar ganar en 2024 al socialcomunismo unido al separatismo, al golpismo, al supremacismo, y al proterrorismo de ETA, Alberto Núñez Feijoo tiene que ser un presidente para una transición lo más corta posible hacia un congreso donde tendría que presentarse Isabel Diaz Ayuso.

De intentar llegar a las elecciones a presidente de España Alberto Núñez Feijoo, que esconde las siglas de su partido en sus elecciones, será un candidato a merced de la izquierda, la cual ya está ya presionando para negociar el CGPJ, es decir, para controlar la izquierda el CPGJ y así tener ya todos los poderes en sus manos y cambiar la democracia de la constitución del 78.

De lo contrario, volverán las famosas fotos en el yate y sus viajes con el narco Marcial. Si fuese necesario, en cuanto salga de la cárcel las TVs buscaran la entrevista con Marcial. Y de existir, volverá a circular el presunto "dossier Abanca".

¿Cómo hará frente al apartheid lingüístico nacionalista? cuando desde su gobierno de Galicia implanta "21 Días con el gallego y +" para que los estudiantes no usen el español ni en casa ni en el colegio, al menos en 21 días. O cuando desde la Red de Dinamización Lingüística de Galicia promueven la "dinamización lingüística" para erradicar el español en Galicia, y se dicta que "Ninguna persona culta debería atreverse a hablar español en público".

Su pasado de votante socialista, sus métodos y apaciguamiento frente al socialcomunismo y nacionalismo serán más votos para VOX. Partido, sobre el que Alberto Núñez Feijoo ya ha dicho que para su querida tierra "No pactará con Vox, y no lo haré". Si eso cree que es lo mejor para su querida Galicia ¿también lo querrá para su querida España?

Esta disyuntiva del líder no es de los votantes. El votante de derechas no es como el de izquierdas. El votante de izquierdas siempre votará a la izquierda por muy radical que sea. Mientras el votante de derecha o centro-derecha si su candidato no da la batalla cultural a la izquierda y nacionalismos o si pretende confundirse con ellos, cambia el voto, o el día de la votación se queda en casa para no verse defraudado.

En las próximas elecciones generales no pude haber tibiezas, está en juego reeditar el gobierno "Frankenstein" o ir a un nuevo gobierno de los partidos que defienden la constitución del 78 y la libertad, y para esto Madrid es Castilla, pero no son Galicia.

Los votantes del PP tienen que poder elegir como enfrentarse a "Frankenstein". Haciendo un símil con las votaciones para el festival de Benidorm. Hay que elegir entre: El baile, la letra y la música de "Tanxugueiras", que no deja de ser una canción y danza lugareña popular ataviada para la actualidad. O el baile, la letra y la música vibrante de "Chanel", que no deja de ser una canción y danza actual, al estilo Jennifer López.

