Partido Popular-Vox

Cuando las realidades se exponen con toda su crudeza, puede parecer que la claridad haga daño…, pero los diagnósticos precisos, concisos y orientados son los únicos que dejan abiertas todas las posibles formas para defenderse, para mejorarse, para curarse y para llevar con dignidad, no claudicante, la realidad presente, aunque uno mismo no deseara aceptarla.



Las diferencias entre el Partido Popular (PP) y Vox, no son esenciales sino interpretativas.

El PP sólo quiere cuidados paliativos, Vox prefiere cirugía práctica y profesional.



El PP prefiere la manirrota prudencia política-social, Vox elige la acción “activa” firme, legal y sobre todo Constitucional.



El PP dirá que también quiere la acción firme y legal, pero su realidad es que su acción es mayoritariamente “declarativa”, NO “ACTIVA”.



El PP equivoca el “mitin” con el “programa”, Vox exalta las realidades para hacer comprender la necesidad de una “cirugía práctica y profesional”.



Vox, en ocasiones, muchas, exagera las formas…, pero, formas que son realidades, como los “cabezudos”, que mudan sus vestimentas para exaltar las figuras. No se debe equivocar el “método” con la “asignatura”.



Quizás el PP deba aprender aquello de “todos quieren la prudencia siempre que no escaseen las viandas”… Quizás tenga que repetir curso, no por aprender más sino para “comprender más”.



Igualmente Vox, quizás debería, como los cantantes de ópera, “educar la Voz”, aprender a dominar los distintos tonos en cada momento de la obra.



Reflexionar sobre los temas candentes de la sociedad es materia prioritaria de todo aquel que desee dedicarse a lo "Público"…, reflexionar con la visión permanente del "documental del pueblo", no con los programas de “academias programadas".

